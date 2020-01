Sektorowe dotacje na nowinki

Z czterech konkursów tematycznych „szybkiej ścieżki” zakończyły się już trzy. Do wzięcia zostały jeszcze granty na ekourządzenia.

W ubiegłym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wydzieliło z budżetu dotacyjnego hitu (poddziałanie 1.1.1 programu Inteligentny Rozwój) wsparcie na projekty badawcze w kilku branżach. Do połowy stycznia wnioski o dofinansowanie mogły składać spółki nawozowe. Weronika Skomorowska, starszy konsultant w Crido, zwraca uwagę, że na granty mogli liczyć również producenci surowców i komponentów wykorzystywanych we wspomnianym sektorze, a także przedsiębiorcy specjalizujący się w tworzeniu narzędzi analitycznych. Chodzi m.in. o aplikacje mobilne wykorzystujące dane satelitarne lub lotnicze do wspomagania nawożenia upraw.

Rządowa agencja opublikuje wyniki naboru za kilka miesięcy. Do NCBR wpłynęło 19 projektów. W puli jest 200 mln zł. Weronika Skomorowska podkreśla, że zasady udziału firm w tematycznych konkursach „szybkiej ścieżki” nie odbiegają od standardowych wymogów ogólnego naboru. — Wnioskodawcami mogą być zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, które działają samodzielnie lub w konsorcjach, w tym również wspólnie z jednostką naukową. Projekty muszą dotyczyć realizacji prac B+R, a ich efektem powinny być produkty lub technologie innowacyjne w skali co najmniej kraju. Co odróżnia konkursy tematyczne od programów sektorowych, czyli działania 1.2 POIR i od szybkiej ścieżki? Wsparcie w nich mogą otrzymać przedsięwzięcia prowadzone w województwie mazowieckim — wyjaśnia Weronika Skomorowska. Obecnie eksperci NCBR sprawdzają projekty złożone także w innych konkursach tematycznych szybkiej ścieżki. Chodzi o wsparcie na technologie kosmiczne i tworzywa sztuczne. Oba nabory (z budżetami w wysokości odpowiednio 300 i 180 mln zł) zakończyły się pod koniec ubiegłego roku. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą projekty badawcze z branży technologii kosmicznych, złożyli 33 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 311 mln zł. W przypadku tworzyw sztucznych było to 29 wniosków na sumę 145 mln zł. Szansę na granty mają jeszcze producenci urządzeń grzewczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać do 31 marca. Konkurs „urządzenia grzewcze” obejmuje kilka obszarów badawczych, które były konsultowane z potrzebami firm z sektora. Projekty powinny wpisywać się w co najmniej jeden temat badawczy. Wśród nich są m.in. konstrukcje pomp ciepła, indywidualnych ogrzewaczy pomieszczeń, automatyka i systemy sterowania kotłów.

