Sell in May nabiera nowego znaczenia

Sprawdziliśmy, czy popularny efekt sezonowy jest na GPW aż tak prostym, jak mogłoby się wydawać, sposobem na pobicie rynku w długim terminie

„Sell in May and go way” — czyli w wolnym tłumaczeniu „sprzedaj w maju i odejdź z rynku” — to chyba jedno z najstarszych inwestorskich porzekadeł. Zaleca ono sprzedanie akcji na początku maja i powrót na rynek najwcześniej pod koniec września, a w niektórych wersjach dopiero w dziady (w Ameryce — w Halloween). W oryginale powrót na parkiet zalecano w St. Leger’s Day, czyli w dniu rozgrywania jednego z angielskich klasyków wyścigów konnych. Przeważnie odbywa się on pod koniec września.