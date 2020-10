Semeniuk: resort gospodarki otwarty na dialog ws. zniesienia handlu w niedziele

Resort gospodarki jest otwarty na dialog w sprawie zniesienia handlu w niedziele - powiedziała PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zastrzegła, że ostateczne decyzje podejmie sztab kryzysowy.

Wiceszefowa MRPiT przyznała, że zdaje sobie sprawę z ujemnych efektów gospodarczych, jeśli chodzi o pandemię COVID-19. "Kwestia zniesienia zakazu handlu w niedziele z pewnością wymaga systematycznego monitorowania sytuacji epidemicznej w kraju" - stwierdziła. Przyznała także, że z apelem zniesienia zakazu handlu w niedziele zwracają się do resortu różne środowiska, w związku z czym zbierane są argumenty za i przeciw. "Resort gospodarki jest otwarty na dialog w tej sprawie" - wskazała.



Semeniuk zaznaczyła, że decyzje w sprawie konkretnego kierunku podejmuje jednak sztab kryzysowy; muszą też odbyć się w tej sprawie konsultacje międzyresortowe.



Wiceminister dodała, że do końca 2020 roku pozostały dwie niedziele handlowe. Będą one przypadały na okres przedświąteczny tak, aby możliwe było zrobienie niezbędnych zakupów w komfortowy sposób. Jednocześnie wiceminister podkreśliła, że "największym wyzwaniem, które przed nami stoi, jest wyrównanie sił między przedsiębiorcami a pracownikami, ale też ochrona praw pracownika".



W poniedziałek wieczorem odbyły się rozmowy z przedstawicielami branży handlowej, w tym z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Polską Izbą Handlu. "Postulaty zgłoszone w trakcie wideokonferencji pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina dotyczyły przede wszystkim usunięcia godzin dla seniora i uwolnienia niedziel handlowych" - wskazała Semeniuk.



Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele, która weszła w życie 1 marca, w 2020 roku zakaz handlu nie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, i nie będzie obowiązywał także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie - 13 i 20 grudnia. W 2021 roku zakaz ten ma już obowiązywać we wszystkie niedziele.



Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 15 października br. w godzinach 10-12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów.



W związku z epidemią koronawirusa w placówkach handlowych jest wymóg noszenia maseczek ochronnych; sklepy mają obowiązek udostępnienia klientom rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych.