Serbska gospodarka przyspiesza

Bank centralny Serbii podniósł prognozy wzrostu PKB tego kraju na bieżący rok. W kolejnym tamtejsza ekonomia ma rosnąć jeszcze szybciej.

W III kwartale tego roku serbski PKB zwiększył się o 4,7 proc. w ujęciu rok do roku. Wzrost był większy, niż oczekiwano i właśnie to skłoniło tamtejszy bank centralny Narodna Banka Srbije (BNS) do zrewidowania w górę prognoz dotyczących wzrostu PKB w całym 2019 r. Wcześniej przewidywano, że serbska gospodarka urośnie o 3,5 proc., teraz – że o 3,6 proc.

BNS uważa jednak, że prawdopodobieństwo jeszcze szybszego wzrostu PKB jest wysokie. W kolejnym roku gospodarka Serbii miałaby urosnąć o około 4 proc.

Zaskakujący wynik w minionym kwartale to – w opinii banku – efekt aktywizacji inwestycji, które wcześniej napłynęły do kraju. Wartość BIZ, jakie w okresie od stycznia do września tego roku napłynęły do Serbii sięgnęła 2,9 mld EUR. Do końca roku ta suma miałaby wzrosnąć do 3,5 mld EUR, co oznacza, że zrównałaby się z wartością BIZ w 2018 r.

Drugim istotnym czynnikiem wzrostu PBK w ostatnim okresie był również wzrost eksportu towarów i usług. W ciągu pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku urósł o 10,9 proc. w stosunku do poziomu z analogicznego okresu w 2018 r.

BNS podkreśla także poprawę sytuacji na rynku pracy, w szczególności ostatni spadek stopy bezrobocia do poziomu 10,3 proc. Dane dotyczące wzrostu zatrudnienia, dobrej sytuacji w rolnictwie oraz w sektorze budowlanym (produkcja wzrosła tu w ostatnim kwartale aż o 35 proc. w ujęciu rok do roku) bank szacuje, że wkrótce stopa bezrobocia może spaść do jednocyfrowego poziomu.

Bankowcy dodają, że wyrazem poprawy ekonomicznej sytuacji kraju jest też awans Serbii w najnowszym rankingu Doing Business Banku Światowego o cztery pozycje na miejsce 44. (na 190 krajów).

e4037212-8c30-11e9-bc42-526af7764f64

OŚ, czyli Obserwator Środkowoeuropejski Newsletter autorski Bartłomieja Mayera ZAPISZ MNIE