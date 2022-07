Sesja pod znakiem decyzji RPP

Dzisiejsza sesja na europejskich rynkach upływa pod znakiem odreagowania ostatniej paniki na akcjach spółek surowcowych spowodowanej obawami o wystąpienie recesji.

Adobe Stock

WIG20 zyskał dzisiaj 3,26%, z czego liderem wzrostów była KGHM zyskując 10,97%. Najsłabiej z głównego indeksu poradził sobie Cyfrowy Polsat kończąc notowania na poziomie z wczorajszego zamknięcia. Optymistyczne nastroje udzieliły się nie tylko inwestorom znad Wisły, ale również na pozostałych rynkach europejskich. Niemiecki DAX urósł o 2,00%, francuski CAC 40 odnotował wzrost w wysokości 1,66%, brytyjski FTSE 100 Index wzrósł o 1,30%. Jednak to nie informacje z rynku surowców były w centrum zainteresowania inwestorów.

“Spodziewanym zaskoczeniem” dnia dzisiejszego była rezygnacja Borisa Johnsona z pełnienia funkcji premiera rządu. Przemawiając na Downing Street, Boris Johnson stwierdził, że pozostanie na stanowisku do czasu wyboru nowego lidera. Decyzja Borisa Johnsona spowodowana jest utratą poparcia polityków z Partii Konserwatywnej. Doszło do niej w wyniku m.in. utraty zaufania członków Partii Konserwatywnej do jego przywództwa wywołanego zlekceważeniem przez Johnsona oskarżeń o molestowanie seksualne wystosowanych pod adresem posła Partii Konserwatywnej Christophera Pinchera.

W ostatnim czasie w rządzie Johnsona doszło do fali dymisji. Ze stanowisk ustąpili między innymi minister do spraw Irlandii Północnej Brandon Lewis i minister edukacji Michelle Donelan, która piastowała ten urząd zaledwie przez 35 godzin. Rezygnacje z pełnionych stanowisk złożyli również dwaj sekretarze stanu: do spraw bezpieczeństwa oraz nauki, a także minister do spraw Walii i szefowie resortów zdrowia oraz finansów. Pełna lista nazwisk wyniosła aż 50 nazwisk.

Najważniejszą informacją dzisiejszego dnia była decyzja RPP o podniesieniu stopy referencyjnej o 50pb do poziomu 6,50%. Konsensus rynkowy zakładał podwyżkę o 75pb do 6,75%. Stopa lombardowa wynosi obecnie 7,00%, depozytowa 6,00%, redyskonta weksli 6,55% oraz dyskontowa 6,60%. W odpowiedzi na decyzję RPP polski złoty osłabił się o 0,6% w stosunku do euro. W konsekwencji za euro trzeba o godz. 17:49 zapłacić 4,7855 PLN. “Gołębie” nastawienie RPP można tłumaczyć obawami o wystąpienie recesji, jednak stale rosnąca inflacja przekraczająca już 15% z dodatnią dynamiką wzrostu nie może być już traktowana jako “ zjawisko przejściowe” - zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych - a raczej startu kampanii wyborczej.

Spółką z GPW, która w dniu dzisiejszym szczególnie przykuła uwagę inwestorów było Ryvu Therapeutics. Spółka podpisała umowę licencyjną na wyłączność z amerykańskim koncernem Exelixis dotyczącą opracowania nowatorskich terapii przeciwnowotworowych wykorzystujących autorską technologię Ryvu o nazwie STING (STimulator of INterferon Genes). Łącznie Ryvu uprawnione jest do otrzymania płatności w łącznej wysokości 400 mln USD. Pierwsza transza płatna z góry będzie wynosiła 3 mln USD (blisko 14 mln PLN) w zamian za określone prawa do małocząsteczkowych agonistów STING opracowanych przez Ryvu.