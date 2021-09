Shell chce zbudować ogromną farmę wiatrową w Korei Południowej

Koncern Shell, jeden z liderów rynku paliwowo-energetycznego planuje zbudować u wybrzeży Korei Południowej ogromną pływającą farmę wiatrową.

W tym celu zawiązane zostało joint venture w którym Shell ma posiadać 80 proc. udziałów, zaś pozostałe kontrolować będzie firma CoensHexicon, która sama jest podmiotem współpracy południowokoreańskiej firmy Coens ze szwedzką Hexicon.

Obecnie projekt jest na etapie „oceny wykonalności”. Planowana farma wiatrowa ma mieć moc rzędu 1,4 GW i produkować 4,65 terawatogodzin energii rocznie co pozwoli na zasilenie w prąd ponad miliona gospodarstw domowych. Ma być zlokalizowana między 65 a 80 km od nadmorskiego miasta Ulsan na południowo-wschodnim wybrzeżu.

Korea Południowa chce do 2050 r. osiągnąć neutralność węglową. Ten azjatycki tygrys gospodarczy dąży do wzrostu udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii do 20 proc. do 2030 r. z zaledwie 7,6 proc. w roku 2017. Kraj planuje też osiągnąć 12 GW mocy morskich elektrowni wiatrowych do końca bieżącej dekady.

Shell również do 2050 r. chce stać się firmą energetyczną o zerowej emisji netto. Nadal pozostaje jednak znaczącym producentem paliw kopalnych w skali globalnej.