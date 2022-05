- Obalamy popularne opowieści o jednym „napastniku” czy „hakerze” pracującym nad destabilizacją UST – ogłosił Nansen.

Dochodzenie przeprowadzone przez firmę wykazało, że niewielka grupa graczy rozpoznała wcześnie słabnięcie powiązania UST z dolarem. Między 7 a 11 maja „wieloryby” miały agresywnie sprzedawać stablecoina. Po nieudanych próbach stabilizacji jego ceny przez nadzorującą fundację coraz większa grupa posiadaczy kryptowaluty chciała się jej pozbyć i ograniczyć straty, co ostatecznie doprowadziło do spadku wartości UST poniżej 0,10 USD. Powiązana z nim LUNA staniała o 99 proc., przypomina The Independent. Panika ogarnęła cały rynek, doprowadzając do wyraźnych spadków wycen największych kryptowalut, jak Bitcoin czy Ethereum.