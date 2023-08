Sierpniowy odwrót od ryzyka Łukasz Zembik, analityk TMS Brokers

Miniony tydzień był zdominowany przez obawy o dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej Fed a także o perspektywy gospodarcze Chin. Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich w piątek spadały po wcześniejszych wzrostach. W minionym zbliżyły się do najwyższego poziomu od 2007 roku. Kurs EUR/USD charakteryzował się niewielką zmiennością i wciąż oscyluje wokół poziomu 1,09. Cały czas jednak dolar zyskuje co jest spowodowane postawą Fed-u oraz awersją do ryzyka, która panuje na rynkach.

