Sklep z przeżyciami

Lot balonem, jazda Monster Truckiem, kolacja w ciemności czy przejażdżka Lamborghini po Warszawie? W dzisiejszym programie pokażemy Wam firmę, która oferuje takie atrakcje i na tym oparła też swój biznes.

Dowiemy się jak prowadzi się taką firmę na co dzień, co jest najtrudniejsze i jak wyglądały początki.



- "Wyjątkowy prezent" to firma, która oferuje prezenty w formie przeżyć. Prezenty, które możemy komuś podarować i osoba obdarowana w ciągu 12 miesięcy może czegoś ciekawego doświadczyć. Polatać samolotem, pojeździć Monster Truckiem czy zrealizować inne niesamowite przeżycia - mówi Jakub Matuszewski, współwłaściciel firmy Wyjątkowy Prezent.



Jak narodził się pomysł?



- Myśl o tym, żeby stworzyć taką firmę, przyszła wtedy, kiedy mój wspólnik chciał podarować prezent swojemu przyjacielowi i sam narysował przejażdżkę quadem na kartce. Wybrali się razem. I tak powstała idea - mówi Matuszewski i dodaje - Teraz mamy ponad 600 partnerów w całej Polsce i cały czas tę ofertę rozwijamy, to się przekłada na ponad 2500 prezentów. Przez nasze centrum rezerwacji rocznie przewija się ponad 100 tys. osób, które rezerwują usługi i potem je realizują.



Firma działa już nie tylko na rynku Polskim, ale także m.in. na Litwie, Łotwie, w Estonii, Finlandii i Meksyku.



- Wielu osobom wydaje się, że po porannej kawie wsiadam do Monster Trucka, potem się przesiadam do samolotu, z którego skaczę ze spadochronem i ląduję w swoim ogródku, żeby wymyślać kolejne prezenty. Tak, wymyślanie prezentów to jest też część naszej pracy. Natomiast na co dzień myślę, że podobnie jak we wszystkich innych firmach zmagamy się przede wszystkim z dotarciem do klienta i marketingiem. 7 lat temu nie myślałem, że takim wyzwaniem będą dla nas sprawy ogólne, które pojawiają się wraz ze wzrostem wielkości firmy oraz sprawy prawne, podatkowe, strategiczne. I to w mojej pracy dominuje. W tym momencie ja jestem osobą odpowiedzialną za to, żeby układać nasz model biznesowy, który będzie się rozwijał przez kolejne lata - mówi Jakub Matuszewski.