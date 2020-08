Sklepy online potrzebują innowacji

Operatorom e-commerce grozi klęska urodzaju? Unikną jej, z rozmachem wdrażając nowe technologie.

Już 72 proc. konsumentów robi zakupy w internecie, co oznacza wzrost o 15 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego roku — wynika z najnowszego raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Omni- -commerce. Kupuję wygodnie 2020”. Wzrost zainteresowania e-commerce ma oczywiście związek z pandemią koronowirusa. Z powodu ograniczeń co czwarty internauta zaopatruje się w sieci częściej niż wcześniej. Dla detalistów jest to szansa i ogromne wyzwanie: muszą odnaleźć się w nowych realiach.