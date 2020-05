Skoda szykuje SUV-a na prąd

Czeska marka wybudza się z pandemii — zaprezentowała kształt pierwszego elektrycznego SUV-a.

Skoda enyaq iV jest pierwszym modelem marki zbudowanym na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB. Czesi pokazali kilka fotografii z testów, ale na razie nie widać na nich stylistycznych szczegółów. Ujawnili jednak sporo danych technicznych. Na jednym ładowaniu SUV pokona maksymalnie 500 km w cyklu WLTP i będzie mógł korzystać ze stacji szybkiego ładowania. W podstawowych wersjach silnik umieszczony zostanie z tyłu i będzie odpowiadał za napęd na tylną oś. W lepszych wersjach zaoferuje dodatkowy silnik z przodu. Do wyboru będzie pięć wariantów mocy oraz trzy wielkości akumulatora. Podstawowa wersja wyposażona jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności brutto 55 kWh i silnik elektryczny o mocy 109 kW. Zasięg auta wynosi około 340 km. Dwie najmocniejsze wersje są wyposażone w dwa silniki, a więc także napęd na obie osie, zapewniając moc 195 i 225 kW. Ten ostatni przyspiesza do setki w nieco ponad sześć sekund. Produkcja enyaqa ruszy w zakładach w Mladá Boleslav pod koniec roku. Pierwsze egzemplarze trafią do kierowców na początku przyszłego.