Słabszy kwartał kanadyjskiej gospodarki

Wstępne dane pokazują, że kanadyjska gospodarka spowolniła w II kwartale co potwierdza prognozy, że wchodzi w łagodniejszy okres, informuje Bloomberg.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Statistics Canada, w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. PKB Kanady spadła o 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym wyhamowując dynamikę po wzroście o 0,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Odczyt pokrył się z oczekiwaniami ekonomistów.

W ujęciu rok do roku gospodarka odnotowała 1-proc. wzrost. To znacznie mniej niż oczekiwał bank centralny, którego prognoza zakładała wzrost rzędu 1,5 proc. Oznacza to poważne wyhamowanie wobec wzrostu o 3,1 proc. w I kwartale.

Wśród sektorów, które najmocniej przyczyniły się do ujemnej zmiany był hurtowy i wytwórczy.

Oczekuje się, że wzrost wydatków konsumpcyjnych spowolni w drugiej połowie tego roku, ponieważ popyt na towary i usługi wrażliwe na stopy procentowe słabnie, a coraz więcej gospodarstw domowych odnawia swoje kredyty hipoteczne po wyższych stawkach.

Szef Banku Kanady Tiff Macklem przewiduje, że wzrost gospodarczy będzie umiarkowany do średnio około 1 proc. w drugiej połowie tego roku i pierwszej połowie 2024 r. Oczekują, że wyższe stopy procentowe będą ciążyć na wydatkach gospodarstw domowych i inwestycjach biznesowych, zaś globalne spowolnienie zahamuje wzrost eksportu.