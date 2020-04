Słaby zasięg LTE lub 5G w budynku? Gdańska Lambda ma na to sposoby

Używanie telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych jest dziś powszechne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania coraz większej rzeszy firm oraz instytucji. Stały dostęp do informacji to bowiem jeden z głównych warunków skutecznego i szybkiego działania zarówno w biznesie, jak i w przypadku instytucji publicznych.

I choć z jednej strony ciągle powstają kolejne, doskonalsze systemy łączności mobilnej, wprowadzane są nowe częstotliwości do usług operatorów, to z drugiej stosowane są technologie budowlane (żelbet, szkło tytanowe, metal) powodujące, że jakość sygnału wewnątrz obiektów spada. Co więcej, problem słabego sygnału telefonii komórkowej coraz częściej dotyczy także budowanych w gęstej zabudowie osiedli mieszkaniowych, garaży podziemnych, a nawet domów jednorodzinnych.