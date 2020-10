Słoneczna oferta od Energi

Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, od prawie dwóch lat sukcesywnie wdraża strategię w zakresie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych na dynamicznym i nadal dysponującym potężnym potencjałem rynku.

Dokonana we wrześniu 2019 r. zmiana definicji prosumenta i objęcie mechanizmem upustów także przedsiębiorców, którzy w instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp będą wytwarzali energię elektryczną na potrzeby prowadzonego biznesu, to tylko jeden z impulsów, które skłoniły Energę Obrót do przygotowania kompleksowej oferty dla osób zainteresowanych własną elektrownią słoneczną.