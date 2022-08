SNB rozbujał frankową huśtawkę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jeszcze dwa miesiące temu frank szwajcarski był najtańszy od wybuchu wojny na Ukrainie. To już mocno nieaktualne. Na początku sierpnia jej kurs zbliżył się niebezpiecznie do 5 zł.

8 czerwca kurs franka szwajcarskiego do złotego wyznaczył kilkumiesięczne minimum na poziomie 4,35 zł i po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie przełamał barierę 4,40 zł. Choć wciąż był to poziom historycznie bardzo wysoki (przed listopadem 2021 r. kurs CHF/PLN nigdy nie przekraczał 4,40 zł), to ulga po marcowych 5 zł była widoczna.