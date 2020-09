Polska za zróżnicowaniem momentu dojścia do neutralności klimatycznej

Polska jest gotowa do poparcia celu neutralności klimatycznej na 2050 r., ale tylko na poziomie UE, a nie poszczególnych państw - podało w Brukseli źródło dyplomatyczne. Oznaczać by to miało, że nasz kraj mógłby dochodzić do neutralności po 2050 r.