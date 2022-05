Softnet i zarzuty za wydanie 54 mln zł

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zdaniem prokuratury Magdalena A., Maciej P. i Sebastian S. nie dopełnili obowiązków, inwestując bez zgody sądu 54 mln zł. Cała trójka nie przyznaje się do winy.

Softnet Group (SG) to spółka telekomunikacyjna, znana z tego, że w 2017 r. Play kupił od niej za 81 mln zł częstotliwości, umożliwiające oferowanie mobilnego internetu. Także z tego, że dwa lata wcześniej kontrowersyjny inwestor Michał D. próbował ją wrogo przejąć za zaledwie 2 mln zł, co skończyło się oskarżeniem aż 13 osób o niegospodarność i pranie pieniędzy. Teraz okazuje się, że nie będzie to, być może, jedyny proces karny w sprawie SG. Prokuratura przedstawiła bowiem zarzuty trzem przedstawicielom IT Res, czyli spółki, która była zarządcą przymusowym Softnetu.