Sojusz na rynku płatności odroczonych

Mokka i PayTel wypromują zakupy na kreskę w sklepach stacjonarnych. Konkurencja szykuje się do ofensywy.

Płatności odroczone w e-commerce to już żadna rewelacja, ale w sklepie stacjonarnym to duże osiągnięcie ze względu na trudności operacyjne. Na tym polu zabłysnąć próbuje PayTel, dostawca usług płatniczych, który właśnie udostępnił merchantom innowacyjny terminal płatniczy. Jest on zintegrowany z rozwiązaniem odroczonych płatności oferowanych przez spółkę Revo Technologies, operującą pod marką Mokka. Dzięki temu partnerstwu sklepy używające nowego terminala PayTela będą mogły oferować klientom odroczone płatności bez konieczności szukania takich rozwiązań na własną rękę.

Obecnie bardzo modne płatności odroczone, określane również „kup teraz, zapłać później” (z ang. buy now, pay later, w skrócie BNPL), są alternatywą dla klasycznych kart kredytowych czy płatności ratalnych. Te drugie są dostępne głównie w dużych sieciach detalicznych, np. AGD/RTV. Co dwie głowy, to nie jedna: PayTel, którym kieruje Adam Tencza, specjalizuje się w płatnościach bezgotówkowych i mobilnych, a także zarządza siecią terminali POS. Revo, którego reprezentuje Marek Biernacki, rozpycha się na rynku płatności odroczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. materiały prasowe Mokka to silny gracz z branży BNPL w Rosji — króluje tam w kanale online, ale przede wszystkim offline. Z obserwacji Marka Biernackiego, kierującego spółką Revo Technologies Polska, wynika, że zakupy na kreskę cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z. Jego zdaniem obecne modele bankowe są dla nich nieatrakcyjne ze względu na skomplikowany proces kredytowy. — Dzięki nam firmy korzystające z terminali PayTela będą mogły zaoferować klientom pełen wachlarz opcji finansowania — od popularnych odroczeń płatności na 30 dni po wygodne systemy ratalne, nawet do 24 miesięcy. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, jestem przekonany, że nasz produkt przyczyni się do wzrostu wartości koszyków zakupowych — twierdzi menedżer. Od września tego roku zakupy na kreskę można robić w sklepach stacjonarnych CCC dzięki ofercie firmy PayPo. To lider rynku płatności odroczonych, który wkrótce ogłosi partnerstwo z kimś z branży płatniczej, co ma mu umożliwić oferowanie usług w kanale offline na szeroką skalę. Dziś Polacy mogą skorzystać z karty Twisto, które również działa na rynku BNPL. Do Polski ostatnio weszła szwedzka Klarna, która także ma wielkie ambicje na tym polu.