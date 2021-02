Sony miało udany kwartał, podniosło prognozę

Końcówka 2020 r. okazała się udana dla koncernu Sony. Jeden z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej przebił oczekiwania analityków odnośnie wyników kwartalnych, informuje Reuters.

Japoński gigant i znaczący gracz na rynku rozrywki wygenerował w okresie październik-grudzień 2020 r. zysk operacyjny rzędu 359,2 mld jenów (3,42 mld USD). Rok wcześniej osiągnął on pułap 300 mld jenów. Mediana prognoz zakładała tymczasem wartość 179 mld jenów.

Dobre rezultaty i wyższy popyt na matryce fotograficzne ze strony Apple, skłoniły firmę do podniesienia prognozy na cały rok fiskalny kończący się w marcu 2021 r. Projekcja zysku operacyjnego podwyższona została o 34 proc. do 940 mld jenów z 700 mld poprzednio. Analitycy spodziewają się natomiast 812,9 mld jenów.

W swoim trzecim kwartale Sony wprowadziło na rynek najnowszą generację konsoli do gier PlayStation 5 i sprzedała 4,5 mln tych urządzeń. Wynik mógłby być jeszcze wyższy gdyby nie problemy z dostępnością konsoli. Firmie udało się też skusić 1,5 mln nowych subskrybentów usługi PlayStation Plus, ich ogólna liczba wzrosła do 47,4 mln.