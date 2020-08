Soros: Europa jest wrażliwa na wrogów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

W obszernym wywiadzie, który został opublikowany w środę we włoskim dzienniku "la Repubblica" z okazji 90. urodzin George’a Sorosa, inwestor dzieli się swoimi obawami dotyczącymi przyszłości UE i możliwości opuszczenia Wspólnoty przez Włochy. Miliarder ostrzega też przed licznymi wrogami, w tym Chinami i Rosją, którzy stanowią zagrożenie dla „idei otwartego społeczeństwa”.

George Soros twierdzi, że pandemia koronawirusa to „najgorszy kryzys w jego życiu od czasów II wojny światowej”. Uważa, że ​​pandemia czyni ludzi zdezorientowanymi i przestraszonymi, co doprowadzi do tego, że „będą robić rzeczy, które są złe dla nich i świata”.