Spadek dostaw miedzi do Chin w maju

Dzisiejsze dane dotyczące handlu zagranicznego Chin pokazały, że państwo to zmaga się ze spowolnieniem aktywności gospodarczej nawet mimo zniesienia obostrzeń pandemicznych na początku roku. Jednym z sygnałów rozczarowującej kondycji przemysłu jest spadek importu miedzi do Chin. Dzisiejsze dane chińskiego urzędu celnego pokazały, że w maju import miedzi do Chin wyniósł 444 tys. ton, czyli był o 4,6% mniejszy w ujęciu rdr, jednak większy niż import w kwietniu.

Większe inwestycje rządowe w sektor energetyczny i powiązana z nimi wzmożona produkcja kabli miedzianych wsparły popyt na ten metal, jednak inwestorzy nadal mają na uwadze fakt, że co do przyszłości wzrostu gospodarczego Chin, istnieje wiele zagrożeń i wątpliwości.

Długoterminowa sytuacja pozostaje jednak bez zmian: rynek miedzi na przestrzeni kilku najbliższych lat prawdopodobnie będzie doświadczał wzmożonego popytu na ten surowiec, wynikającego ze zwiększonego zapotrzebowania w branżach powiązanych z transformacją energetyczną. To zaś będzie wspierać ceny miedzi.

Notowania miedzi w USA – dane dzienne