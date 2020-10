Amerykański wystawca kart kredytowych odnotował spadek zysków w trzecim kwartale. To efekt zmniejszenia wydatków przez klientów w dobie pandemii, pisze Reuters.

Całkowite przychody, z wyłączeniem kosztów odsetek, spadły o 20 proc. do 8,8 mld USD. Dochód netto spadł o ok. 14 proc. do 855 mln USD, co odzwierciedla spadek wydatków i wolumen kredytów.

Zobacz więcej Logo American Express Fot. Bloomberg

American Express odłożył też pieniądze na potencjalne opóźnienia w płatnościach. Skonsolidowane rezerwy na straty w trzecim kwartale zakończonym 30 września wyniosły 665 mln USD. „Chociaż zaległości i odpisy netto są na najniższych poziomach, jakie widzieliśmy od kilku lat, zachowujemy ostrożność co do kierunku pandemii i jej wpływu na gospodarkę, co znajduje odzwierciedlenie w naszych poziomach rezerw” - powiedział dyrektor generalny Stephen Squeri. Po opublikowaniu danych finansowych akcje American Express spadły o ok. 3 proc.

