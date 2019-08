Spadki indeksów GPW, w WIG20 najwięcej straciła JSW

W poniedziałek główne indeksy warszawskiego parkietu zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej w dół poszły JSW, KGHM i Orange.

WIG20 spadł 0,8 proc. do 2.109,73 pkt., WIG zniżkował 0,7 proc. do 55.915,51 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,5 proc. do 3.791,00 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.691,05 pkt.



Wśród indeksów sektorowych negatywnie wyróżnił się WIG-górnictwo, który stracił ok. 31 proc. i był na najniższym poziomie od września 2016. Wszystkie składniki indeksu zniżkowały, przy czym najbardziej do spadku przyczyniły się, z racji wagi, KGHM i JSW.



WIG20 po otwarciu kilkanaście punktów powyżej piątkowego zamknięcia, znalazł się w trendzie spadkowym. Indeks osiągnął dzienne minimum ok. godz. 16.15 (ok. 2 105 pkt.), po czym odrobił kilka punktów.



Polski indeks okazał się najsłabszy spośród rynków wschodzących europejskiej części EMEA – w Czechach, na Węgrzech i w Rosji miały miejsce niewielkie wzrosty.



W trakcie sesji Raiffeisen Bank International (RBI) opublikował analizę dotyczącą perspektyw technicznych polskiej giełdy.



Zdaniem analityków RBI „wkrótce dojdzie do testowania dolnego poziomu formacji prostokąta (ukształtowanej – PAP) w przedziale 2.080-2.400 pkt., a jego przełamanie wydaje się prawdopodobne i może doprowadzić do spadku do poziomu 1.750-1.880 pkt.”.



Obroty na GPW wyniosły 505 mln zł, z czego 446 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



DAX zyskał 0,01 proc., a S&P500 zniżkował 0,94 proc. o 17.15.



W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: JSW – spadek o 7,5 proc., KGHM – o 3,6 proc. i Orange – o 3,3 proc.



Kurs JSW był najniżej od sierpnia 2016.



"W ostatnich dniach kurs JSW był na plusie, jednak było to odbicie w długoterminowym trendzie spadkowym, do którego notowania wróciły w poniedziałek. Ten trend wynika ze słabej sprzedaży i niskiego popytu. Ostatni raport o sprzedaży samochodów w Chinach pokazał spadek o 3 proc. rdr., co w połączeniu ze spadającą sprzedażą w Europie pokazuje spadający globalny popyt na auta” - powiedział w ciągu sesji PAP Biznes analityk Ipopema Securities Robert Maj.



Jego zdaniem „może się to przełożyć na zmniejszenie się w przyszłości popytu na potrzebne do produkcji samochodów stal i węgiel koksujący, którego producentem jest JSW".



Z danych yardeni. com wynika, że produkcja samochodów w Niemczech w lipcu osiągnęła najniższy poziom, obserwowany poprzednio w 2009 roku.



Cena KGHM była najniższa od listopada 2016.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Tauron – o 1,5 proc., Lotos – o 1,2 proc. i CD Projekt – o 0,7 proc.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Eko Export – spadek o 7,8 proc., Prairie – o 6,9 proc., ComArchu – o 4,9 proc., Eurocash – o 4,8 proc. i PKP Cargo – 4,7 proc. Straciły także notowania Ropczyc – o 3,3 proc.



Kurs PKP Cargo osiągnął na poniedziałkowym zamknięciu historyczne minimum. Od tegorocznego maksimum w kwietniu cena przewozowej spółki spadła ok. 42 proc.



Cena Ropczyc była najniżej od kwietnia 2018 roku – od tegorocznego maksimum z marca kurs producenta wyrobów magnezytowych stracił ok. 40 proc.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje WorkService – wzrost o 6,3 proc. i Wirtualnej Polski – o 3,0 proc. Zwyżkowała również – o 0,6 proc. – cena Datawalk.



W trakcie poniedziałkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że prezes zarządu Datawalk Paweł Wieczyński w rozmowie z PAP Biznes powiedział, że rok 2019 będzie przełomowy w zakresie przychodów, a spółka chce w kolejnych latach rozbudować zespół sprzedażowo-wdrożeniowy w Stanach Zjednoczonych i podpisać kilkadziesiąt umów na wdrożenie swojego produktu.