Spadki indeksów GPW, w WIG20 najwięcej straciło Dino Polska

We wtorek większość głównych indeksów warszawskiego parkietu zniżkowała. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół Dino Polska, JSW i Alior Bank.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,1 proc. do 2.095,45 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 55.881,90 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.746,79 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.540,40 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 1.594 mln zł, z czego 1.500 mln zł przypadło na spółki z WIG20 – poziom obrotów dla WIG20 był najwyższy od 21 czerwca.



Przez większą część sesji WIG20 poruszał się w trendzie spadkowym, którego apogeum wypadło tuż przed godz. 15. Od tego momentu indeks wszedł w powolną fazę zwyżki, która wyniosła indeks w okolice poniedziałkowego zamknięcia.



Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do wyraźnych spadków – najmocniej zniżkował rosyjski RTS i węgierski BUX (oba indeksy straciły 1,3 proc.)



DAX zyskał 0,51 proc., a S&P500 zwyżkował 0,10 proc. o 17.20.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Dino Polska – o 3,3 proc., JSW – o 2,9 proc. i Alior Bank – o 2,9 proc.



W ciągu sesji agencja Bloomberg podała, że analityk Santander BM Tomasz Sokołowski zmienił rekomendację dla akcji Dino Polska do „trzymaj” z „kupuj”, wyznaczając cenę docelową na poziomie 157 zł.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Play – o 6,6 proc., Lotos – o 3,9 proc. i PGE – o 3,3 proc. Zwyżkowały także kursy KGHM – o 1,8 proc. i Tauronu – o 0,4 proc.



W poniedziałek po sesji Play podał, że zysk EBITDA w II kw. 2019 wzrósł o 13,6 proc. rdr, do 639,9 mln zł. Zysk okazał się o 6,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 599,5 mln zł.



"Play podał wyniki za drugi kwartał, które okazały się lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu, począwszy od przychodów do zysku netto. Odchylenie było spowodowane wyższymi od spodziewanych przychodami z usług” – uznała analityczka Erste Securities Nora Nagy.



Spółka jednocześnie podwyższyła prognozę skorygowanego zysku EBITDA na 2019 rok do 2,3-2,4 mld zł oraz prognozę wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) do 770-830 mln zł.



Przed rozpoczęciem notowań na rynek napłynęła także informacja agencji Bloomberg, że analityk VTB Capital Ivan Kim podwyższył rekomendację dla spółki do „kupuj” z „trzymaj”, wyznaczając cenę docelową na 37 zł.



W ciągu wtorkowej sesji prezes Play Jean-Marc Harion powiedział, że spodziewa się wzrostu "przychodów z użycia" w kolejnych kwartałach w wartościach bezwzględnych na podobnym poziomie jak w drugim kwartale, natomiast wzrost procentowy zapewne spowolni ze względu na wyższą bazę z 2018 roku.



W poniedziałek wieczorem na rynek napłynęła informacja o podpisaniu przez Lotos, PKN Orlen i Skarb Państwa porozumienia dotyczącego realizacji transakcji zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa. Porozumienie wygasa z dniem złożenia zapisów na akcje Lotosu lub z dniem 30 czerwca 2020 r.



W trakcie wtorkowej sesji KGHM poinformował za pośrednictwem Twittera, że wypłaci pracownikom 6-proc. zaliczkę na poczet nagrody już w sierpniu, a związki zawodowe zgodziły się na wniosek prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego o wypłatę wyższych zaliczek za pierwszą połowę roku.



Podczas wtorkowych notowań Tauron poinformował, że kupi za kwotę ok. 137 mln euro 5 farm wiatrowych, należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujące Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowym.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Vigo System – spadek o 7,7 proc., PCC Rokita – o 4,8 proc., PBKM – o 3,4 proc. i CI Games – o 3,2 proc.



W poniedziałek wieczorem PBKM podał, że skonsolidowany zysk netto za II kw. 2019 r. spadł o blisko 54 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wyniósł 6,8 mln zł.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Unimotu – wzrost o 10,0 proc., Rainbow Tours – o 6,8 proc. i ZM Kania – o 5,3 proc. Zwyżkowała również cena Kernela – o 1,4 proc.



Unimot po dwucyfrowej zwyżce był najwyżej od lutego 2018.



Kurs Kernela zwyżkował przy najwyższych sesyjnych obrotach od września 2018 roku, które wyniosły ok. 10,8 mln zł.