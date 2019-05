Spadki w Europie

Rozwiązanie sporu handlowego USA-Chiny wymaga więcej czasu niż przypuszczano. Dla rynków oznacza to jeszcze więcej niepewności i presji. W Europie indeksy w poniedziałek spadają po mieszanej sesji w Azji. W USA kontrakty na indeksy na razie rosną po ok. 0,2 proc. - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 traci w poniedziałek 0,2 proc. Najmocniej zniżkują walory banków i spółek lotniczych.



O 6,8 proc. tanieją akcje spółki Ryanair Holdings, z siedzibą w Dublinie. Przewoźnik lotniczy dołączył "do chóru" europejskich firm lotniczych, które ostrzegają, że wojna taryfowa i słabnące gospodarki mogą wpłynąć negatywnie na zyski spółek z tego sektora.



Ryanair podał w poniedziałek, że jego zysk netto spadł w ciągu 12 miesięcy - do końca marca 2019 r. - o 39 proc. do 885 mln euro. Przewoźnik prognozuje na ten rok podatkowy zysk na poziomie 750-950 mln euro.



Akcje easyJet tanieją o 3,0 proc., Air France-KLM zniżkuje o 2,0 proc., Deutsche Lufthansa na minusie o 1,6 proc., TUI ze spadkiem o 1,6 proc., a IAG spada o 1,5 proc.



W centrum uwagi pozostaje sytuacja w sektorze spółek technologicznych po tym, gdy amerykańskie korporacje zamroziły dostawy software i komponentów dla chińskiej firmy Huawei Technologies Co.



W ub. tygodniu amerykański departament handlu podjął decyzję o wpisaniu Huawei Technologies i 70-ciu związanych z nim firm na tzw. czarną listę podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę rządu w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologię.



Tymczasem Chiny wezwały USA do prowadzenia negocjacji handlowych na równych zasadach, a minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział amerykańskiemu sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo, że nadal jest możliwe wypracowanie porozumienia.



"Wygląda na to, że rozwiązanie sporu handlowego USA-Chiny wymaga więcej czasu niż się spodziewano. To dla rynków oznacza więcej niepewności i wzrost presji" - mówi Ruben de la Torre, starszy zarządzający portfolio Andbank Wealth Management.



"Inwestorzy przyjmują konserwatywne postawy i czekają na jakieś sygnały o złagodzeniu napięć w handlu USA Chiny - wtedy zaczną zajmować pozycje" - dodaje.



Ropa na NYMEX w N.Jorku drożeje o 1,3 proc. do 63,58 USD za baryłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, aby nie groził Stanom Zjednoczonym. Do tego OPEC sygnalizuje, że możliwe jest przedłużenie cięć w dostawach ropy z kartelu i przez jego sojuszników aż do końca 2019 r.



Miedź na Comex tanieje o 0,3 proc. do 2,7305 USD za funt.



O 01.00 wystąpi prezes Fed Jerome Powell podczas konferencji organizowanej przez Fed z Atlanty. Wcześniej wystąpi jednak Harker (15.30), Clarida i Williams (19.00).



W tym tygodniu inwestorzy poznają zapiski z posiedzeń najważniejszych banków centralnych: w środę z Fed, a w czwartek z EBC.