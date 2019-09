Spadł eksport rosyjskiego gazu do Europy południowo-wschodniej

Eksport do Turcji, największego w regionie odbiorcy rosyjskiego gazu, spadł w pierwszym półroczu o 36 proc., donosi Reuters.

Eksport rosyjskiego gazu do Europy południowo-wschodniej spadł w pierwszym półroczu o ponad 25 proc. Powodem jest spadek cen LNG, a także nowe dostawy gazu z Azerbejdżanu. Eksport rosyjskiego gazu do Turcji spadł o 36 proc., do Bułgarii o 17,4 proc., a do Grecji o 12,7 proc. Łącznie eksport rosyjskiego gazu do dziewięciu państw regionu spadł o 27 proc. do 14,2 mld metrów sześciennych, poinformował Gazprom.