Spadł zysk Cyfrowego Polsatu

W I kwartale 2020 r. zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł o 37 proc. do 182,4 mln zł.

To rezultat o 9 proc. lepszy od konsensu prognoz analityków, ankietowanych przez PAP.

Przychody spółki wzrosły o 2 proc. do 2,85 mld zł, a EBITDA o 0,7 proc. do 1,03 mld zł (to o 0,7 proc. więcej od prognoz).