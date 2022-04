Spadło wydobycie ropy w Rosji

Po sześciu miesiącach wzrostu wydobycie ropy spadło w Rosji w marcu, choć utrzymało się minimalnie powyżej kluczowego poziomu 11 mln baryłek dziennie, informuje Bloomberg powołując się na doniesienia agencji Interfax.

W marcu wydobycie ropy i kondensatu gazu wyniosło 46,57 mln ton, przekazał Interfax powołując się na anonimowe źródła. Oznacza to, że w przeliczeniu sięgało 11,01 mln baryłek dziennie. To spadek o 0,6 proc. w porównaniu z lutym. Bloomberg zwraca jednak uwagę, że w okresie 16-27 marca wydobycie nie przekraczało 11 mln baryłek dziennie, co nie zdarzyło się od początku roku.