Spece od komputerów na abonament

Nie każdego stać na zakup nowego sprzętu komputerowego. Rozwiązaniem jest jego wynajem w ramach abonamentu. Oprócz urządzeń i oprogramowania oferujemy pełne wsparcie techniczne − mówią Ewa i Marcin Przygoccy, właściciele rodzinnej firmy Netland Computers z Kalisza.

Czas nagli, natłok zadań przyspiesza bicie serca, a komputer czy laptop odmawia posłuszeństwa. Im częściej się to zdarza, tym gorzej dla firmy. Pracownicy muszą zużywać swoją energię na walkę ze starym, psującym się lub powolnym jak ślimaki sprzętem, przez co ich efektywność spada, a to nie pozostaje bez wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Jak temu zaradzić?

Dostęp do zasobów IT nie musi zależeć od wielkości i zamożności przedsiębiorstwa. Dopasujemy usługę do różnych budżetów − mówią Ewa i Marcin Przygoccy, prowadzący w Kaliszu rodzinną firmę Netland Computers.

Rozwiązaniem byłyby sprawne i nowoczesne urządzenia z aktualnym oprogramowaniem i dostępem do chmury obliczeniowej. Tyle że z działu finansowego przychodzi jednoznaczna odpowiedź: nie ma takiej możliwości, aby za jednym zamachem wydać tyle pieniędzy, to by nas zrujnowało.

Beznadziejna sytuacja? Wcale nie. Zamiast ponieść ogromny jednorazowy wydatek i kupić sprzęt na własność, czasem lepiej skorzystać z komputerów czy drukarek w abonamencie. Użytkownik rozlicza się z dostawcą na zasadzie miesięcznej subskrypcji i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, bo całe wsparcie techniczne ma zapewnione w każdym momencie.

Takie usługi zapewnia Netland Computers − Gazela Biznesu z Kalisza, która dostarcza firmom wszystko, co jest niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej − od hardware’u, przez software, aż po usługi serwisowe i programistyczne.

− Nie proponujemy naszym klientom nic, z czego sami nie korzystamy i czego nie sprawdziliśmy w swoim codziennym działaniu. Dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania − podkreśla Marcin Przygocki, założyciel i prezes Netland Computers.

Na każdą miarę

Zaczęło się bardzo skromnie, kiedy właściciel firmy jeszcze chodził do liceum o profilu matematyczno-informatycznym. Zaoszczędził na nowego składaka, ale zabrakło mu pieniędzy na monitor. Pojechał do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie ktoś sprzedawał tani jak barszcz sprzęt sprowadzany z Niemiec.

− Kupiłem monitor za 250 zł, ale już nazajutrz dałem ogłoszenie do lokalnej gazety „Życia Kalisza” i po dwóch dniach dostałem za niego 400 zł. Później pojechałem z ojcem do tego dostawcy i kupiliśmy kolejne dwa urządzenia, by sprzedać je drożej - wspomina przedsiębiorca.

Początek swojego biznesu datuje na rok 2003, kiedy − jeszcze przed maturą − wynajął w Kaliszu lokal i otworzył w nim kafejkę internetową. Dziś Netland Computers ma odnowioną siedzibę i magazyny o powierzchni ponad 1000 m kw. Obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też potentatów polskiego rynku energetycznego, teleinformatycznego czy odzieżowego. Wśród jego klientów są również instytucje publiczne (np. urzędy miasta w Warszawie i Poznania oraz Krajowe Biuro Wyborcze).

Wynajem urządzeń, programowanie, elektroniczny obieg dokumentów, a także wspieranie pracy zdalnej i e-commerce − to tylko niektóre pozycje w bogatej ofercie spółki rodzinnej z województwa wielkopolskiego. Ta wszechstronność zdaje się kontrastować z dominującym w świecie IT specjalistycznym podejściem: obierz wąską dziedzinę, zgłębiaj konkretną technologię, skup się na jednym. Niemniej Marcin Przygocki właśnie swoje elastyczne podejście uważa za źródło przewagi konkurencyjnej. I doskonałą odpowiedź na oczekiwania rynku.

− Od samego początku kierunek rozwoju naszej firmy wyznaczają z jednej strony potrzeby klientów, a z drugiej umiejętności pracowników, którzy zainteresowani są różnymi, często odmiennymi dyscyplinami − ujawnia menedżer.

Wtóruje mu jego żona Ewa Przygocka, która w Netland Computers odpowiada za marketing: − Po co dzwonić w sprawie sieci do jednego operatora, w sprawie serwerowni do drugiego, a w sprawie drukarek do trzeciego, skoro wszystko można załatwić w jednym miejscu? Niektórzy nasi pracownicy mają dwie lub trzy specjalizacje. Poza tym każdy fachowiec musi mieć podstawowy zestaw kompetencji, który pozwala na rozwiązanie 70-80 proc. problemów danego przedsiębiorstwa.

Flagowy produkt Gazeli nosi nazwę Netland365. Zasada jest prosta: klient sam dobiera sobie potrzebny sprzęt i oprogramowanie oraz zakres pomocy specjalistów. W rezultacie utrzymuje spójną usługę rozliczaną w abonamencie, dzięki której może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności biznesowej i spokojnie pracować bez przykrych niespodzianek.

− Odchodzi zatrudnianie informatyka, zakup hardware'u i softu oraz męczenie się z szwankującymi laptopami. W ramach miesięcznej opłaty za określony pakiet użytkownikowi przysługują urządzenia zastępcze w razie awarii, telefoniczne wsparcie techniczne i wizyty serwisowe − wymienia Marcin Przygocki.

Wszystkie rozwiązania pochodzą od renomowanych producentów, takich jak Dell, HP, Lenovo, Microsoft, a także Ricoh, Brother, Lexmark i Sharp. Dostępne są urządzenia wprost z fabryki, ale też jednostki poleasingowe.

− Zaczynaliśmy od sprzedawania używanych PC-ów. Najpierw sprowadzaliśmy pojedyncze sztuki, później tyle, ile się dało zmieścić w półciężarówce. Dziś w naszej ofercie dominuje sprzęt kompletnie nowy. Około 7 proc. uzyskujemy jednak z produktów, które wcześniej były w leasingu, a później zostały przez nas odświeżony. Obrót wtórny to kwestia oszczędności, ale również ochrony środowiska − zaznacza prezes Netland Computers.

Usługa Netland365 cieszy się coraz większą popularnością, co Ewa Przygocka łączy nie tylko z jakością sprzętu i oprogramowania, ale też − jeśli nie przede wszystkim − z kompetencjami całej załogi.

− Dużo do powiedzenia ma tutaj zespół techniczny, złożony z kilkuosobowych działów: montażowego, drukarkowego, serwerowego i innych. Niektórzy nasi pracownicy są ekspertami od pakietu Office, inni od lutowania czegoś na płycie głównej. Razem zaś są w stanie zaradzić najróżniejszym bolączkom naszych klientów − mówi bizneswoman.

Profesjonalizm i autonomia

Netland Computers zatrudnia około 70 osób i cały czas prowadzi rekrutacje. Obecnie poszukuje ludzi do działów sprzedaży i marketingu oraz technika serwisu z doświadczeniem w diagnostyce i naprawie urządzeń drukujących. „Jeżeli Twoje życie to ciągła nauka, idealnie wpasujesz się w klimat naszego zespołu” − można przeczytać w zakładce Kariera na stronie internetowej kaliskiej firmy, która obiecuje kandydatom „ciekawe miejsce pracy”, „możliwość ciągłego poszerzania pasji” i „wpływ na przebieg swojej ścieżki zawodowej”. W zamian od aplikantów oczekuje głównie „chęci zdobywania wiedzy i poszerzania własnych horyzontów”.

− Przez lata nasza polityka personalna wyglądała tak: jeśli trafiliśmy na dobrego handlowca z zacięciem technicznym, rozwijaliśmy sprzedaż serwerową, jeżeli zgłosił się do nas spec od sieci, wchodziliśmy w usługi sieciowe. Teraz szukamy ludzi na konkretne stanowiska i spełniających dokładnie opisane wymogi zawodowe, ale jedno się nie zmieniło: stawiamy na jednostki samodzielne, entuzjastycznie nastawione, zdolne do patrzenia na problem z różnych perspektyw. I dajemy im duże pole do popisu. Niezależność, którą się cieszą, sprawia, że wkładają serce w swoje obowiązki i można na nich polegać − tłumaczy Ewa Przygocka.

Czy pracownicy nie nadużywają zaufania? W żadnym razie − odpowiada menedżerka, wskazując na grupę osób, które pracują w Netland Computers od samego początku.

− Przyjemnie jest patrzeć, jak świetnie dogaduje się dział handlowy z technicznym oraz na przyjaźnie, które zawiązały się w pracy. Niektórzy ludzie spotykają się po godzinach, także w szerszym, rodzinnym gronie − podkreśla współwłaścicielka przedsiębiorstwa z Kalisza.

Wszyscy przedsiębiorcy mówią, że ich sukces zależy od ludzi - dodaje - ale w naszym przypadku − stwierdzenie to nie jest puste.

Trzy powody do dumy Wieść o profesjonalizmie firmy Netland Computers sięga daleko poza Kalisz i województwo wielkopolskie. Nic dziwnego, że Gazela wygrywa przetargi na obsługę ogólnopolskich i międzynarodowych imprez masowych, do których należą mistrzostwa sportowe i gamingowe oraz spotkanie z papieżem. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021 – Chorzów Turniej, którego gospodarzem był Stadion Śląski w Chorzowie, pozostanie w pamięci Marcina Przygockiego i jego pracowników z dwóch powodów. Po pierwsze reprezentacja Polski obroniła na tych zawodach tytuł mistrza Europy, po drugie Netland Computers miał w wydarzeniu swój udział: dostarczył sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi komunikacji, mediów i prac biurowych. Z wynajmu urządzeń IT skorzystała również firma organizująca mistrzostwa. The World Games 2017 – Wrocław Organizacja 10. edycji igrzysk gier nieolimpijskich World Games, w lipcu 2017, została przyznana miastu Wrocław. W trakcie imprezy Netland Computers zapewnił pełną pomoc techniczną na 14 z 28 obiektów zlokalizowanych na terenie stolicy Dolnego Śląska. Dostarczył też sprzęt IT i zbudował infrastrukturę techniczną. We wszystkich lokalizacjach firma z Kalisza zbudowała infrastrukturę sieciową opartą na wysokiej klasy sprzęcie Cisco z automatycznym backupem łącza. W miejscach, gdzie sprzęt wymagał montażu na zewnątrz, zostały użyte szafy serwerowe zewnętrzne, natomiast przy dużych odległościach połączeń, wynoszących ponad 150 m, zastosowano światłowody. Stworzone łącza przewodowe i bezprzewodowe musiały spełniać warunek 100-proc. bezawaryjności. Światowe Dni Młodzieży 2016 – Kraków Na potrzeby ŚDM kaliska firma stworzyła infrastrukturę sieciową i prądową na krakowskich Błoniach i Brzegach oraz na Wawelu. Wyposażyła również te miejsca w sprzęt IT. Trwające trzy doby prace pozwoliły na stworzenie końcówek LAN i dostarczenie prądu dla ponad 700 osób, w tym dziennikarzy prasowych i ekip telewizyjnych. Ponadto Netland Computers przeprowadził z sukcesem konfigurację osprzętu sieciowego, co umożliwiło organizatorom zdalne zarządzanie i monitorowanie oraz zapewniło wysoki poziom bezpieczeństwa.