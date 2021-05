Brytyjscy prokuratorzy rozpoczęli dochodzenie w sprawie podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy przez GFG Alliance, flagową spółkę brytyjskiego magnata przemysłowego Sanjeeva Gupty.

Serious Fraud Office, rządowa komórka zajmująca się największymi przestępstwami gospodarczymi podejrzewa, że doszło do oszustwa i prania pieniędzy w odniesieniu do finansowania i działań GFG Alliance. Chodzi głównie o relacje spółki z zapewniającym mu płynność Greensill Capital UK Ltd., który upadł w marcu tego roku.