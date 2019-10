Spółka powołana do projektu Polimery Police nazywa się Grupa Azoty Polyolefins

Grupa Azoty Polyolefins S.A. to nowa nazwa spółki celowej Grupy Azoty PDH Polska S.A. powołanej do realizacji projektu Polimery Police. Zmiana nazwy podyktowana jest planami prowadzenia działalności spółki na europejskim rynku tworzyw sztucznych.

Zmiana nazwy to kolejny etap budowy marki kluczowej dla całej Grupy Kapitałowej inwestycji, a także wdrażania strategii zmierzających do integracji spółek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - poinformowały w środę służby prasowe Grupy.



Dotychczasowa nazwa PDH Polska, pod którą spółka została zarejestrowana w 2015 r. odpowiadała ówczesnemu zakresowi realizacji projektu; wybudowaniu instalacji do produkcji propylenu z wykorzystaniem technologii odwodornienia propanu - podała Grupa. Rozszerzenie zakresu inwestycji o instalację do produkcji polipropylenu spowodowało, że dotychczasowa nazwa przestała odpowiadać działalności spółki.



Termin polyolefins, to angielski odpowiednik polskiej nazwy poliolefiny, czyli grupy polimerów składających się wyłącznie z cząsteczek węgla i wodoru, wśród których najważniejszym tworzywem jest polipropylen, tj. produkt końcowy w budowanej instalacji Polimery Police.



Jak tłumaczy Grupa, użycie angielskiej wersji to element strategii spółki, która zamierza prowadzić swoją działalność zarówno na polskim, jak i europejskim rynku tworzyw sztucznych.



Grupa Azoty Polyolefins realizuje jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle, polegającą na budowie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego.



Projekt przewiduje wybudowanie dwóch instalacji produkcyjnych do wytwarzania propylenu w procesie odwodornienia propanu (429 tys. ton rocznie) oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu (437 tys. ton rocznie). W planach jest także budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego tzw. gazoportu zdolnego przyjąć do 500 tys. ton propanu rocznie, infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych.



Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne licencje Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu - poinformowała Grupa.



W maju 2019 r. spółka podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo z koreańską firmą Hyundai Engineering, natomiast we wrześniu podpisano porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Przewidywana wartość inwestycji to 1,52 mld euro.