Spółka z grupy JSW będzie producentem urządzeń górniczych

Należące do grupy kapitałowej JSW Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR), dotąd wyspecjalizowane głównie w naprawie i modernizacji urządzeń górniczych, staną się również ich producentem. W piątek spółka zaprezentowała pierwszy w całości przez nią zaprojektowany i wykonany przenośnik ścianowy.

"W ten sposób JZR dołączyły do wąskiej grupy czołowych producentów maszyn i urządzeń górniczych" - podała w piątkowym komunikacie JSW. Wyprodukowany w zakładach przenośnik zgrzebłowy, służący do podziemnego transportu urobku, trafi wkrótce do jastrzębskiej kopalni Borynia - części kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.



"To dla nas wielki dzień. Po dziewięciu miesiącach ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób: konstruktorów, technologów i pracowników produkcji, możemy zaprezentować nasze dzieło" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes JZR Rafał Rychter.



Wiceprezes JSW Tomasz Śledź poinformował, że zaangażowanie JZR w produkcję maszyn i urządzeń górniczych to początek procesu ujednolicenia kompleksów ścianowych, jaki jastrzębska spółka zamierza wprowadzić we wszystkich swoich kopalniach.



Zaprojektowany w JZR przenośnik zgrzebłowy podścianowy to urządzenie umożliwiające odbiór transportowanego urobku z przenośnika ścianowego i przekazanie go na inne urządzenie odbierające, np. przenośnik taśmowy. W skład przenośnika wchodzą m.in. kruszarka, urządzenie przekładkowe oraz linowa stacja zwrotna.



"W urządzeniach zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań; poprawią one ich niezawodność i warunki bezpieczeństwa pracowników obsługi podczas eksploatacji" - podała JSW. Jastrzębskie Zakłady Remontowe pracują teraz nad kolejnymi urządzeniami, jak przenośniki zgrzebłowe ścianowe, kruszarki ścianowe, stacje najazdowe oraz przenośniki taśmowe.



Równolegle z tymi pracami realizowana jest inwestycja w gminie Suszec, gdzie od przyszłego roku JZR zamierzają rozpocząć produkcję nowych części do maszyn i urządzeń. W marcu tego roku ogłoszono, że kosztem niespełna 48,5 mln zł do 2020 r. na terenie likwidowanej kopalni Krupiński w Suszcu powstanie zespół hal produkcyjno-remontowych na potrzeby JZR. Wykonawcą inwestycji jest Budimex.



Dzięki inwestycji w gminie Suszec powstanie ok. 170 nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie JZR to pierwszy etap planowanej budowy nowoczesnego centrum przemysłowego na terenie byłej kopalni Krupiński, którą ponad 2,5 roku temu JSW przekazała do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu likwidacji.



W Suszcu powstają nowe hale, a także rozbudowane będą obiekty produkcyjne i socjalno-biurowe o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m kw. Przy halach powstaną drogi, parkingi i place składowe. Do zasilania budynków zostaną wykorzystane panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.



W zmodernizowanych oraz nowych halach Jastrzębskie Zakłady Remontowe rozwiną produkcję maszyn i urządzeń na potrzeby sektora wydobywczego w Polsce i za granicą - będą mogły tam wytwarzać i remontować, m.in. szyny kolejek podwieszanych, krążniki, rurociągi magistralne, trasy przenośników zgrzebłowych, sekcje obudów zmechanizowanych.