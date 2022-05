Spółka zależna PGNiG kupiła udziały w kolejnym złożu na Morzu Norweskim

Norweska spółka zależna PGNiG SA zawarła z Wellesley Petroleum umowę dotycząca nabycia 40 proc. udziałów w koncesji PL942, obejmującej złoże Orn. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego, udokumentowane zasoby wydobywalne złoża wynoszą ok. 6,75 mld m sześc. gazu ziemnego, 0,17 mln ton ropy naftowej oraz 0,79 mln ton NGL (Natural Gas Liquids, ciekłe produkty będące pochodnymi wydobycia gazu ziemnego - PAP).

"Transakcja kupna udziałów w złożu Orn potwierdza nasze aspiracje dalszego dynamicznego rozwoju działalności wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To nasz priorytetowy rynek zagraniczny, również ze względu na jego znaczenie dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe w tym roku" – powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

"Złoże Orn doskonale wpisuje się w nasze plany wzmocnienia potencjału wydobywczego i optymalizacji kosztowej obszaru Skarv, który jest głównym ośrodkiem naszej działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Cenimy sobie możliwość współpracy z tak uznanym i doświadczonym partnerem, jakim jest Wellesley Petroleum. Transakcja kupna Orn jest efektem dobrych i długoletnich relacji między naszymi firmami" – dodała.

To już drugie złoże, które PGNiG Upstream Norway kupiło od Wellesley Petroleum. W 2019 r. spółki podpisały umowę kupna–sprzedaży 20 proc. udziałów w koncesjach PL636 i PL636B obejmujących złoże Duva.

"Orn był dla nas bardzo satysfakcjonującym projektem – począwszy od złożenia wniosku o koncesję, poprzez udaną kampanię wierceń poszukiwawczych, a wreszcie po przekształcenie odkrycia w wysokiej jakości projekt rozwojowy. Transakcja na tym etapie pozwala nam ponownie skoncentrować nasze zasoby na działalności poszukiwawczej a także świadczy o trwałym potencjale tworzenia wartości, jaki niosą ze sobą poszukiwania gazu ziemnego w Norwegii. Jesteśmy przekonani, że znakomite zarządzanie i niski profil emisji gazów cieplarnianych związanej z pracami poszukiwawczymi, mogą uczynić z Norwegii najpewniejsze i najbardziej ekologiczne źródło gazu dla Europy" – podkreślił Chris Elliott, Dyrektor Generalny Grupy Wellesley.

Jak podało PGNiG złoże Orn zostało udokumentowane poprzez odwiert poszukiwawczy w 2019 roku. Jego zagospodarowanie ma rozpocząć się w 2023 roku, a produkcja spodziewana jest od 2026 roku. Zgodnie z aktualnymi danymi operatora złoża, AkerBP, wolumen wydobycia przypadający na PGNiG Upstream Norway ma wynieść średnio ok. 0,25 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie w okresie 2026-2035.

Orn zlokalizowany jest ok. 20 km od złoża Skarv, w którym PGNiG Upstream Norway również posiada udziały. Pozwoli to wykorzystać istniejącą już infrastrukturę wydobywczą, w tym pływającą jednostkę produkcyjno-magazynującą Skarv FPSO, aby skrócić czas i zmniejszyć koszty uruchomienia produkcji. PGNiG Upstream Norway zastosowało to samo rozwiązanie w przypadku innych posiadanych złóż w okolicach Skarv: Arfugl i Grasel, co pozwoliło zwiększyć rentowność ich eksploatacji. Dodatkowo – wykorzystanie gotowej infrastruktury umożliwi ograniczenie emisji CO2 związanych z zagospodarowaniem złoża.

Operatorem złoża Orn jest AkerBP, który posiada 30 proc. udziałów. Drugim partnerem jest Equinor Energy, również posiadający 30 proc. udziałów. Nabycie przez PGNiG Upstream Norway pozostałych 40 proc. udziałów od Wellesley Petroleum wymaga jeszcze zgody ze strony m.in. norweskiej administracji naftowej.

PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 59 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i prowadzi wydobycie z czternastu złóż. W ubiegłym roku wolumen produkcji gazu ziemnego przez Spółkę wyniósł 1,42 mld m sześc. wobec 0,48 mld m sześc. w 2020 roku. Dynamiczny wzrost był możliwy między innymi dzięki nabyciu wszystkich aktywów INEOS E&P Norge, w tym 21 koncesji, oraz innym akwizycjom z lat 2017-2020 a także zakończeniu zagospodarowania złoża Arfugl i uruchomieniu wydobycia ze złóż Grasel i Duva. Prognoza wydobycia PGNiG na 2022 rok zakłada pozyskanie ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 3 mld m sześc. gazu ziemnego.