Spółkom technologicznym grozi głębsza korekta

Duże spółki technologiczne z USA mogą stracić blask po wielu miesiącach zachowania lepszego od rynku, oceniają specjaliści instytucji finansowych.

Zobacz więcej NYSE, Wall Street fot. Bloomberg

We wtorek indeks technologicznych blue chipów zza oceanu Nasdaq 100 odbija o 0,6 proc., po tym jak w czasie trzydniowej wyprzedaży, zapoczątkowanej słabymi wynikami Facebooka, stracił 4,2 proc. Wyprzedaż koncentrowała się na kilku największych przedstawicielach branży – indeks FAANG+, grupujący największe chińskie i amerykańskie spółki technologiczne, stracił w trzy dni jeszcze więcej od Nasdaq100, bo aż 9 proc. Zdaniem instytucji finansowych korekta w notowaniach może dopiero się rozkręcać.



Po wielu miesiącach lepszego zachowania spółek technologicznych kupujący zdradzają oznaki wyczerpania, ocenia Michael Wilson z Morgana Stanleya. Rynek zmierza do największej korekty od lutego. Według niego schronieniem dla inwestorów będą branże charakteryzujące się niższymi wycenami, w miarę jak kapitał będzie odpływał od sektorów najbardziej preferowanych dotychczas przez inwestorów, w tym technologicznego. Przed popadaniem w nadmierny pesymizm przestrzega jednak John Stoltzfus z towarzystwa Oppenheimer AM, według którego ostatnie zniżki to zdrowa korekta, a fundamenty najbardziej dotkniętych nią spółek pozostają niezmiennie dobre.



„Ostatnie zniżki to okazja do kupowania na dołkach” – przekonuje w nocie do klientów John Stoltzfus, Oppenheimer AM



Mimo to obstawianie przeciwko FAANG (czyli Facebookowi, Apple, Amazonowi, Netfliksowi i Google) zalecili w ubiegłym tygodniu stratedzy Bank of America (BofA). Grę na krótko na tych spółkach specjaliści radzą dopełnić długą pozycją na akcjach z rynków wschodzących. Wśród argumentów przeciwko FAANG wymienili zaostrzanie polityki Fedu oraz rysujące się na horyzoncie spowolnienie wzrostu gospodarczego. Według strategów BofA cykl koniunkturalny znalazł się w późnej fazie, a zanotowana w ubiegły czwartek 19-procentowa przecena akcji Facebooka może być oznaką zbliżania się do szczytu całego amerykańskiego rynku akcji (według nich warto również inwestować między innymi pod zwyżki cen złota oraz wzrost zmienności na giełdzie nowojorskiej).



”Przecena Facebooka to wydarzenie charakterystyczne dla późnej fazy cyklu. Notowania ciągnących rynek w górę kultowych spółek stają się bardziej zmienne i podatne, w miarę jak płynność się zmniejsza” – napisali w nocie do klientów specjaliści BofA pod kierunkiem Michaela Hartnetta.



Pod zwyżki w branży technologicznej dalej silnie pozycjonują się duzi inwestorzy spekulacyjni i ograniczenie tych pozycji jest niezbędne, by odtrąbić zakończenie korekty, zauważa tymczasem Mandy Xu, strateg banku Credit Suisse. Technologie i handel internetowy odpowiadają za aż połowę długich pozycji funduszy hedgingowych, a tymczasem dopiero się okaże, czy wpadka Facebooka nie będzie początkiem większego ograniczania ryzyka przez zarządzających. W pierwszym półroczu spółki z grupy FAANG przyniosły stopę zwrotu sięgającą 35 proc., przy zaledwie 1,7-procentowej zwyżce indeksu S&P500. Jednak to, czy bycze pozycjonowanie inwestorów stało się już niebezpiecznie, jest wciąż przedmiotem debaty.



Według Davida Kostina z Goldmana Sachsa zaangażowanie w branżę funduszy, zarówno konwencjonalnych, jak i hedge-fundów, spadło w pierwszym kwartale poniżej średniego z ostatnich dwóch lat. Z drugiej strony już szósty miesiąc z rzędu kupowanie spółek z grupy FAANG na najbardziej obleganą strategię zostało wybrane przez uczestników sondażu Bank of America wśród zarządzających. O wzroście obaw przed silną korektą świadczy wzrost cen opcji sprzedaży największego funduszu ETF opartego na indeksie Nasdaq 100. W ubiegłym tygodniu różnica w koszcie między opcjami sprzedaży i opcjami kupna była największa w historii, a to znaczy, że ubezpieczenie przed przeceną w branży technologicznej nigdy nie było tak drogie.