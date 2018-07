Spowolnienie hossy na dolarze jest niepokojące

Hossa w notowaniach dolara nie nadąża za zakupami amerykańskiej waluty przez inwestorów spekulacyjnych, a to niekorzystny sygnał dla jej trwałości.

Ilość nastawionych na umocnienie dolara pozycji funduszy hedgingowych i innych dużych inwestorów spekulacyjnych znalazła się najwyżej od półtora roku, wynika z danych amerykańskiego regulatora CFTC. Wzmożone zakupy ze strony tej grupy graczy nie wystarczają jednak, by indeks amerykańskiej waluty dalej się umacniał. Obliczany przez Bloomberga indeks dolara utrzymuje się o 6,0 proc. powyżej lutowego dołka, jednak w ciągu ostatniego miesiąca stracił 0,3 proc. Tylko w piątek jego zniżka sięgnęła 0,8 proc., po tym jak Donald Trump oskarżył w tweecie Chiny i strefę euro o manipulowanie kursami walutowymi i ocenił, że silny dolar osłabia pozycję konkurencyjną USA.



- To były bezpośrednie i agresywne słowa, a towarzyszą im kolejne kroki w sprawie ceł. Tego typu komentarze zapewne zmuszą inwestorów do ograniczenia długich pozycji na dolarze – komentuje Shahab Jalinoos, szef strategii walutowej w Credit Suisse.



W koniec umocnienia dolara nie wierzy tymczasem Sireen Harajli z banku Mizuho, zdaniem którego skuteczność słownych interwencji może okazać się ograniczona, a silne fundamenty amerykańskiej gospodarki zmuszą Fed do sprzyjającego dolarowi dalszego zaostrzania polityki. Jednak Shaun Osborne, główny strateg walutowy Scotiabanku, ostrzega, że amerykańska waluta znalazła się w niebezpiecznym punkcie. Dolar może stać się orężem w wojnie handlowej , a to czyni go podatnego na osłabienie, twierdzi specjalista. Warunki rynkowe mogą wkrótce zbliżyć się do tych ze stycznia, kiedy zachowanie dolara uniezależniło się od wspierających go różnic w polityce pieniężnej głównych banków, zapowiada Viraj Patel z ING Groep.



- Taki scenariusz byłby możliwy, gdyby inwestorzy pogodzili się z merkantylistyczną polityką Białego Domu w odniesieniu do dolara – przekonuje ekspert w rozmowie z Bloombergiem.