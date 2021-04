Spowolnił proces odmrażania gospodarek w Europie

Mobilność ludzi w ostatnim czasie spadała wskutek pogorszenie sytuacji epidemicznej w Europie pod koniec marca. W związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń wiele krajów zaostrzyło obostrzenia. Dopiero po tym jak trzecia fala zacznie wyraźnie opadać możliwy jest powrót do dalszego odmrażania gospodarek. Kiedy to nastąpi?

Dane Apple’a wskazują na to, że praktycznie w całej Europie mamy do czynienia w ostatnim czasie ze spadkiem mobilności. Wygląda na to, że trzecia fala pandemii zatrzymała widoczny w niektórych krajach trend odmrażania gospodarek. Największe spadki zapytań o trasy dojazdu odnotowano w tych państwach, w których sytuacja epidemiczna jest niestabilna, jak Czechy, Polska czy Niemcy. W przypadku tych ostatnich dwóch ostatnie tygodnie to szczyt trzeciej fali, z kolei, jeśli chodzi o Czechy rząd tego kraju zdecydował o przedłużeniu na dwa tygodnie obowiązującego obecnie restrykcyjnego lockdownu. W danych Apple’a dotyczących europejskich stolic widać też wzmożony ruch w okresie przedświątecznym, który poprzedził opisany wyżej spadek mobilności.