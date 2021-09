Po stagnacji na początku lata, w sierpniu odnotowano ożywienie w sprzedaży detalicznej w Kanadzie. Pozostała jednak znacznie poniżej rekordowego poziomu z marca bieżącego roku, ale przebiła poziom sprzed pandemii.

Wstępny odczyt opracowany przez Statistics Canada pokazał, że w sierpniu sprzedaż detaliczna w Kraju Klonowego Liścia wzrosła o 2,1 proc. w ujęciu miesięcznym. Miesiąc wcześniej odnotowała spadek rzędu 0,6 proc.

W ujęciu wartościowym sierpniowa sprzedaż osiągnęła poziom około 57 mld CAD (45 mld USD), podczas gdy średnia miesięczna za okres pomiędzy kwietniem a lipcem wyniosła 55,2 mld CAD.

Agencja statystyczna podała, że handel detaliczny w lipcu spadł po części ze względu na niższą sprzedaż w sklepach spożywczych i napojów, co zbiegło się w czasie z złagodzeniem ograniczeń pandemicznych dla restauracji i barów. Podkreślono przy tym, że w lipcu doszło też do zmniejszenia się udziału handlu elektronicznego w sprzedaży detalicznej do 4,6 proc. z 6,2 proc. w czerwcu po tym jak kupujący powrócili do stacjonarnych sklepów.