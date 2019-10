Spychalski: prezydent jest bardzo nieprzychylny likwidacji 30-krotności składek na ZUS

Prezydent Andrzej Duda jest bardzo nieprzychylny likwidacji 30-krotności składek na ZUS i ma nadzieję, że rozwiązanie takie nie trafi na jego biurko, powiedział PAP w poniedziałek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W projekcie budżetu na 2020 rok założono zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).



"Prezydent Andrzej Duda jest bardzo nieprzychylny likwidacji 30-krotności składek na ZUS i ma nadzieję, że to rozwiązanie nie trafi na jego biurko" - powiedział PAP rzecznik prezydenta.



Zgodnie z konstytucją prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej. Może jednak przed jej podpisaniem skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jej zgodności z ustawą zasadniczą. Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.



Wicepremier Jarosław Gowin, szef Porozumienia mówił w czwartek w programie Tłit wp.pl, że w rozmowie z przedstawicielami PiS i Solidarnej Polski (ugrupowania tworzące wspólnie z Porozumieniem Zjednoczoną Prawicę) potwierdził, że Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności. I dodał: "Myślę, że ten temat zostanie zdjęty z agendy". Jak mówił, miał wrażenie, że jego rozmówcy z PiS i Solidarnej Polski przyjmują to ze zrozumieniem. "Teoretycznie PiS i SP mogą przegłosować takie rozwiązanie np. z Lewicą" - dodał Gowin.



Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński pytany w piątek, czy po tym, jak Gowin zapowiedział, że nie poprze zniesienia tzw. 30-krotności składek na ZUS, jest decyzja o wycofania się z tego rozwiązania.



"Rząd przygotował budżet na kolejny rok (...). Ten budżet był przedmiotem dyskusji w ramach rządu, został przyjęty i skierowany do prac sejmowych. Można powiedzieć, że zarówno praca i Ministerstwa Finansów i całego rządu została zrobiona. Ten budżet musi być uchwalony do końca stycznia przyszłego roku, więc jest jeszcze trochę czasu na prace, szczególnie sejmowe" - powiedział Kwieciński.



Szef resortu finansów dodał, że "jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy się zastanawiali nad zmianami".



Jak mówił szef Ministerstwa Finansów, "30-krotność składek" została wpisana do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022. "Ten plan został nie tylko przyjęty u nas przez rząd, ale został również skierowany do Komisji Europejskiej, bo to jest przedmiotem koordynacji polityki finansowej w ramach Unii Europejskiej" - wyjaśnił minister. Dodał, że rozwiązanie dotyczące zniesienia limitu składek zostało również wpisane do ustawy budżetowej.