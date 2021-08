Stal rozgrzewa bardziej niż miedź

W sektorze metali trwa bezprecedensowe ożywienie. Najmocniej na giełdach zyskują producenci stali, na czele z polskim Cognorem, którego kurs akcji od grudnia 2020 r. wzrósł aż o 163,4 proc. Zyskują także producenci aluminium, słabiej wyglądają natomiast notowania producentów miedzi.

W branży metali trwa bezprecedensowe ożywienie. Widać to zarówno w bardzo wysokich cenach metali na światowych rynkach, a także w wynikach spółek z branży, które przekładają się na wyceny firm. Spośród 55 spółek ze świata zajmujących się produkcją metali, których kurs akcji analizujemy w celu monitoringu sytuacji w branżach metalowych, notowania aż 51 z nich znajdują się powyżej poziomu z grudnia 2020 r. Nawet w branżach, które mocno zyskały na pandemicznym ożywieniu, jak producenci maszyn, sprzętu ICT, czy materiałów budowalnych, nie doszło do tak powszechnej hossy. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy producenci metali zyskali tyle samo. I nie oznacza też, że ten trend będzie trwał.