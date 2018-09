Starbucks wchodzi do Włoch

Starbucks, największa na świecie sieć kawiarni, spełnia marzenie swojego prezesa. W najbliższy piątek otworzy ekskluzywną kawiarnię w Mediolanie, donosi Reuters.

Lokal będzie pierwszą placówką giganta z Seattle na włoskim rynku, cechującym się przywiązaniem do tradycji i swoistym zamknięciem na „międzynarodowe trendy”. Włochy to czwarty co do wielkości konsument kawy na świecie. Otwarcie kawiarni w Mediolanie będzie miało miejsce w 35 lat po tym jak, emerytowany już prezes spółki Howard Schultz odwiedził Włochy i zainspirował się do założenia własnej sieci kawiarni.

Zobacz więcej Przygotowanie kawy w jednym z lokali sieci Starbucks fot. REUTERS/Stefano Rellandini/FORUM

W mediolańskim lokalu znajdzie się zielona palarnia na skalę przemysłową, marmurowe blaty, mosiężne ryciny. Szokiem dla Włochów mogą okazać się jednak ceny. Według specjalistów mogą one sprawić, że Starbucks nie będzie cieszył się wielką popularnością wśród „miejscowych”, ale może kusić turystów. Przy 1,80 EUR (2,09 USD) jakie trzeba będzie zapłacić za zwykłe espresso, cena w Starbucksie jest prawie dwukrotnie wyższa, niż ta jaką Włosi płacą w swoich lokalnych barach.

Amerykańska firma tłumaczy ją ekskluzywnością i doświadczeniem.

Cena odzwierciedla doświadczenie premium, które oferujemy klientom - powiedział John Culver, prezes spółki ds. detalu. Dodał, że „gdy tylko klient wejdzie do lokalu, dokładnie zorientuje się, że ma do czynienia z czymś niezwykłym, ekskluzywnym, ponadprzeciętnym".

Schultz powiedział, że zainspirował się do stworzenia sieci Starbucks, która obecnie obejmuje prawie 29 tys. placówek całym świecie, podczas wizyty w 1983 roku we Włoszech, gdzie uderzył go związek między baristami i ich klientami.

Podobnie jak w Seattle i w Szanghaju, gdzie Starbucks otworzył dwie inne wysokiej klasy palarnie kawy, lokal w Mediolanie został zaprojektowany jako "plac zabaw" dla osób pijących kawę, serwując go na ponad 100 różnych sposobów i prezentujący proces palenia i parzenia.

Kawiarnia o powierzchni 2300 m2 będzie oferowała również koktajle, które będą odpowiadały włoskiej tradycji wieczornego aperitivo.

Starbucks zapowiedział rozpoczęcie w tym roku regularnych otwarć kawiarni w całych Włoszech, gdzie będzie musiał konkurować z ponad 57 tys. włoskich lokali.