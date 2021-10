StethoMe chce podbić kolejne rynki [WIDEO]

- Wdrożyliśmy naszą usługę w Polsce, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Mamy certyfikację CE, czyli na rynek europejski, czyli możemy działać we wszystkich rynkach. Ale powolutku, krok za krokiem, będziemy dodawać nowe rynki, ponieważ cała strategia marketingowa per każdy rynek, musi zostać stworzona - mówi Paweł Elbanowski, dyrektor operacyjny i współzałożyciel StethoMe.

- Dodatkowo mamy też certyfikację w Japonii, więc prowadzimy działania z naszym partnerem w Japonii, żeby również tam rozpowszechnić naszą usługę. Dodatkowo rozpoczęliśmy certyfikację FDI, czyli na Stany Zjednoczone, po to, żeby w ciągu najbliższych dwóch lat, móc rozpocząć sprzedaż i wejść na rynek właśnie w USA - dodaje Elbanowski.