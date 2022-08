Stiglitz: zbyt agresywne podwyżki stóp mogą zwiększyć inflację

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Noblista Joseph Stiglitz ostrzegł, że zbyt agresywne podwyżki stóp procentowych w celu zahamowania inflacji mogą spowodować w rzeczywistości jej wzrost, informuje Bloomberg.

- Podwyższanie stóp procentowych nie rozwiązuje problemów strony podażowej – podkreślił amerykański ekonomista. – Może nawet je pogorszyć, bo to, co chcemy teraz zrobić, to inwestować więcej w wąskie gardła po stronie podaży, a podwyższenie stóp powoduje, że takie inwestycje stają się trudniejsze – dodał.