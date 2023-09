Stopy procentowe w Turcji na poziomie 45 proc.? Wall Street podnosi prognozy

Duże banki z Wall Street ponownie zmieniły swoje prognozy dotyczące stóp procentowych w Turcji i spodziewają się obecnie, że zostaną podniesione nawet do 45 proc. Inflacja w śródziemnomorskim kraju rośnie szybciej niż oczekiwano - przekazał we wtorek Bloomberg.

JP Morgan , Morgan Stanley i Bank of America prognozują, że koszty pożyczek - obecnie na poziomie 25 proc. - zostaną szybciej podniesione. W zeszłym miesiącu inflacja osiągnęła prawie 60 proc. Trzej giganci bankowości oczekują obecnie, że w przyszłym roku wzrośnie nawet do 70 proc.

Koniec ze “stopniowym” zacieśnianiem?

“Nowy komitet polityki pieniężnej może w dalszym ciągu zaskakiwać znacznymi podwyżkami stóp, ponieważ chce zapobiec pogorszeniu oczekiwań inflacyjnych” - stwierdzili ekonomiści Morgan Stanley. “Być może bank centralny podniesie koszty pożyczek do 30 proc. wcześniej niż przewidujemy” - dodali.

Prezes banku centralnego, Hafize Gaye Erkan, opowiadała się dotychczas za “stopniowym” podejściem do zacieśniania polityki monetarnej, jednak nowe dane mogą zmienić jej podejście na bardziej zdecydowane. Inflacja na poziomie 58,9 proc. w sierpniu przewyższyła prognozy analityków.

Stopy procentowe na poziomie 45 proc.

JP Morgan skorygował swoje szacunki co do wzrostu cen w Turcji na koniec 2024 r. i przewiduje obecnie, że stopa referencyjna osiągnie 45 proc. Z kolei Bank of America spodziewa się, że kluczowa stop procentowa zostanie podniesiona do 30 proc. w 2023 r. i 45 proc. w drugim kwartale przyszłego roku.

Analityk BofA Zumrut Imamoglu oczekuje, że władze monetarne prawdopodobnie podejmą więcej “działań ilościowych” w celu “selektywnego zaostrzenia warunków finansowych do marca”. “Biorąc pod uwagę, że oczekiwania inflacyjne są teraz znacznie wyższe niż w czerwcu, potrzebne jest więcej działań. Najbardziej zastanawiające jest, czy uda się to osiągnąć przed wyborami samorządowymi w marcu” - zauważył.