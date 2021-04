Stopy w Indonezji bez zmian, ale prognoza PKB została obniżona

Bank centralny Indonezji utrzymał na dotychczasowym, rekordowo niskim poziome stopy procentowe. Obniżył jednak prognozę PKB na bieżący rok, informuje Reuters.

Stawka dla 7-dniowej stopy odkupu nadal więc kształtować się będzie na poziomie 3,50 proc., która obowiązuje od lutego. Decyzja pokryła się z oczekiwaniami większości ekonomistów.

Od 2020 r. bank centralny obniżył stopy procentowe o łącznie 150 pkt bazowych i zasilił system finansowy 798,85 bln rupii (55,11 mld USD).

Przedstawiciele władz monetarnych zweryfikowali prognozę wzrostu gospodarczego na 2021. Została ona obniżona dla PKB z przedziału 4,3-5,3 do 4,1-5,1 proc. Podkreślono, że konsumpcja w największej gospodarce Azji Południowo-Wschodniej pozostaje pod presją ograniczeń związanych z przemieszczaniem się ludności co jest następstwem walki z pandemią koronawirusa. Bank zauważa jej poprawę, ale pozostaje ona poniżej założeń instytucji.

Instytucja oczekuje, że w kolejnych miesiącach obserwować będzie wzrost inflacji z 1,3 proc. w marcu. Przyjęty przez bank cel to przedział od 2 do 4 proc.

Bank Indonezji potwierdził również swoją gotowość do wykorzystywania środków i narzędzi mających na celu stabilizację rupii. Obecnie należy ona do grona najgorszej zachowujących się walut spośród azjatyckich rynków wschodzących. W relacji do dolara traci ona w tym roku około 3,1 proc. Słabsza waluta wpływa jednak pozytywnie na eksport kraju, który w ogromnej mierze właśnie nastawiony jest na sprzedaż zagraniczną.