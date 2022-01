Stratedzy liczą na odbicie w Chinach

Spowolnienie gospodarki Państwa Środka oraz represje regulacyjne i mniej formalne, które dotknęły wiele sektorów chińskiego rynku akcji to już przeszłość, uważają specjaliści z Jefferiesa. Po tym, jak przez większość ubiegłego roku ich rekomendacja brzmiała “niedoważaj”, teraz zmienili zdanie i zakładają, że są podstawy do odbicia i dwucyfrowych zysków z indeksu MSCI China. Prawdopodobieństwo dodatniej stopy zwrotu oszacowali na 83 proc., a potencjał wzrostu na 23 proc. - informuje agencja Bloomberg.

Wcześniej pozytywnie o inwestycjach w chińskie akcje wypowiadali się eksperci Goldman Sachsa i UBS. Na łamach “PB” na Chiny stawiał Jacek Babiński, wiceprezes Pekao TFI i zarządzający funduszem Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (jego aktywa to 150 mln zł). Prognozował on luzowanie polityki monetarnej, co stało się faktem, oraz stymulację gospodarki.

Jefferies faworyta widzi w sektorze spółek internetowych, ze względu na relatywnie niskie wyceny i możliwe złagodzenie retoryki organów regulacyjnych. Spółki technologiczne otrzymały impuls od lokalnego nadzorcy, który zapowiedział wsparcie starań o notowanie za granicą i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii audytów. Być może więc dojdzie do złagodzenia kursu, który doprowadził do 40-procentowego spadku indeksu Hang Seng Tech w ciągu ostatnich 12 miesięcy.