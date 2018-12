Strateg Credit Suisse obniża szacunek dla S&P500

Mocna wyprzedaż na amerykańskich giełdach zmusiła największego byka z Wall Street do wycofania się i znaczącej redukcji prognozy na 2019 r.

Jonathan Golub, strateg z Credit Suisse, mógł do tej pory „pochwalić się” najwyższą prognozą na 2019 r. dla indeksu S&P500. Obstawiał on, że ten indeks szerokiego rynku wzrośnie do 3350 pkt. Jednak ostatnie wydarzenia na giełdach za Atlantykiem i w światowej gospodarce wymusiły zmianę oczekiwań stratega. Uaktualniona projekcja zakłada wzrost wskaźnika w przyszłym roku do 2925 pkt. To poniżej rynkowego konsensusu, ale o około 15 proc. więcej niż obecny poziom indeksu.

Strateg prognozuje przy tym, że zysk na akcję dla spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 wyniesie 174 USD w roku 2019 i 185 USD w roku 2020.

Nasz niższy poziom cenowy S&P500 odzwierciedla ostatnią zmienność, a nie zmianę podstawowego tła - napisał Golub w notatce dla klientów. Dodał. że "przewidywana trajektoria EPS i gospodarki pozostała praktycznie niezmieniona w czasie niedawnych zakłóceń na rynku".