Strategia energetyczna zbiera niezłe oceny

Nowy projekt polityki energetycznej Polski to ogromny krok do przodu w stosunku do poprzedniej wersji — oceniają eksperci. Parę poprawek jednak by zgłosili.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu światło dzienne ujrzało streszczenie i prezentacja zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Całego dokumentu nie ujawniono, a zostanie opublikowany dopiero „po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”. Projekt nie będzie podlegał konsultacjom, ponieważ — jak podkreślał minister Michał Kurtyka — sam jest już wynikiem konsultacji.