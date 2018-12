Sukcesja zakończona sukcesem

Firma instalatorska z miejscowości Komorniki pod nowym zarządem przyśpieszyła. Wykonuje te same usługi, ale pokazała się szerszej grupie klientów i to nie tylko na lokalnym rynku, gdzie od lat miała ugruntowana opinię

2. MIEJSCE W KRAJU — CETEL SERWIS (LIDER WIELKOPOLSKI)

Spółka Cetel Serwis od 20 lat znana jest na wielkopolskim rynku z realizacji inwestycji w branży telekomunikacyjnej oraz teletechnicznej. Nie da się ukryć, że w dużej mierze rynek instalacji zewnętrznych jest opanowany przez firmy zarządzane w standardzie rodem z PRL. Podobnie było ze spółką Cetel Serwis, która mimo dużego doświadczenia i świetnych fachowców z coraz większym trudem odnajdywała się w zmieniającej się stale rzeczywistości. Dlatego kilka lat temu przygotowano wycenę firmy i zaplanowano proces przeprowadzenia sukcesji. Dotychczasowi właściciele zamierzali oddać stery młodszym menedżerom. Problemem był jednak brak następców w rodzinnie. Firma potrzebowała zaś nowego podejścia do biznesu i zarządzania. Aby się rozwijać musiała też zaistnieć w internecie. Ostatecznie spółka została przejęta przez nowych właścicieli.

— Dziś spółka zatrudnia 33 osoby, w tym ośmiu pracowników ze „starej” kadry, których wielkim atutem jest wieloletnie doświadczenie. Tworząc zespoły, które zajmują się np. montażem światłowodów, łączymy tych z dużą praktyką z młodszymi, którzy z kolei mają inną wiedzę i umiejętności. Dzięki temu ekipy są bardzo sprawne — podkreśla Anna Hypka, wiceprezes spółki.

Nowy zarząd postanowił także wykorzystać puste dotychczas budynki na magazyny. Znalazł również sposób na zagospodarowanie niewykorzystanych wcześniej placów. Oprócz usług instalatorskich firma oferuje dziś sprzedaż artykułów instalacyjnych dla branż wodno-kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej.

— O dzisiejszej dynamice wzrostu firmy decydują dwa najważniejsze aspekty, to zespół ludzi zaangażowanych w projekt oraz narzędzia, które ich wspierają. Mam tu na myśli systemy informatyczne, programy, dostęp do szerokiego rynku, który jest możliwy dzięki internetowi — mówi Marcin Bednarek prezes spółki Cetel Serwis.

Wcześniej firma znana była na rynku w odległości 30-50 km od Komornik. Internet pozwolił wyjść znacznie szerzej.

— Nie wystarczy, że się dobrze wykonuje usługi, konieczne jest, aby inni się o tym dowiedzieli. Inaczej mówiąc trzeba się pokazać — dodaje Anna Hypka.

Szybkiemu rozwojowi spółki sprzyjała wizja i korzystne warunki gospodarcze, duże fundusze przeznaczane przez samorządy na rozwój infrastruktury gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. A plany na najbliższe lata? Wzrost przedsiębiorstwa, usprawnianie procesów wewnątrz firmy, rozwój narzędzi teleinformatycznych, inwestycja w technologie i w ludzi.

— Wszyscy traktujemy firmę podobnie jak dziecko, które się rozwija i rośnie. Cieszymy się każdym sukcesem, każdym nowym etapem rozwoju. W każdym pracowniku widzimy cząstkę firmy, bo jej wartością są właśnie ludzie — akcentują członkowie zarządu spółki z Komornik.

Ja, robot, czyli chatboty przyszłością e-commerce

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe

Automatyczni asystenci pomogą sprzedawcom online połączyć potencjał wschodzących technologii i tradycyjnej formy komunikacji z klientem, czyli rozmowy. Łatwe wyszukiwanie produktów, porównywanie cen, kupowanie bez wychodzenia z domu — te możliwości decydują dziś o popularności e-commerce. Ale czy kupujący online korzystają z nich w sposób naturalny i intuicyjny? Przez wieki kupowanie polegało na rozmowie ze sprzedawcą, który dodatkowo służył poradą. Tzw. chatboty, czyli oparci na sztucznej inteligencji automatyczni asystenci, pozwolą e-przedsiębiorcom połączyć siłę innowacyjnej technologii z zaletami tzw. handlu konwersacyjnego. Dzięki temu ich klienci będą kupowali wygodnie, komunikując się w sposób, do którego są przyzwyczajeni.

Trend handlu konwersacyjnego nabiera tempa. W Polsce z chatbotów korzystają już np. Pizza Hut, Auchan, Zalando czy Jean Louis David. Firma K2 policzyła, że w Polsce z inteligentnych chatbotów korzysta już ponad 50 firm i instytucji. Zgodnie z raportem Mastercard, już 21 proc. konsumentów w UE robiło zakupy za pośrednictwem chatbotów, a 16 proc. regulowało tak płatności. Biorąc pod uwagę możliwości rynku i samej technologii, należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku lat handel konwersacyjny będzie się rozwijał w tempie wykładniczym. Zastosowanie chatbotów w e-handlu może być niezwykle szerokie. Mogą one działać w dowolnej branży, od handlu po specjalistyczne usługi. Już wkrótce przestaną być też domeną sieci detalicznych i pojawią się w mniejszych e-sklepach. Za pośrednictwem komunikatora internetowego, SMS-a czy infolinii automatyczny asystent może poinformować o ofercie lub trwającej promocji, przyjąć zamówienie, powiadomić o wysyłce lub przyjąć płatność. Należy się spodziewać, że z czasem chatboty tekstowe będą wypierane przez te głosowe, oparte na syntezatorze mowy.

Jakie możliwości daje chatbot e-sprzedawcy? Łatwo to sprawdzić na przykładzie bota opracowanego przez Mastercard Labs. W zeszłym roku został on wdrożony w sieci restauracyjnej Subway w USA. Dzięki temu jej klienci mogą składać zamówienia bezpośrednio w komunikatorze Messenger, a na koniec transakcji wygodnie i bezpiecznie zapłacić kartą dzięki integracji rozwiązania z portfelem cyfrowym Masterpass.

Od e-commerce klienci oczekują wprowadzania innowacji bardziej niż od innych branż. W walce o klienta tradycyjnie wygrają ci sprzedawcy, którzy szybko zidentyfikują nowe trendy. Tacy, jak laureaci konkursu e-Gazele Biznesu, którzy mogą pochwalić się szybkim rozwojem swoich firm.

PP zwiększa udziały w rynku e-commerce

Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej

Data publikacji rankingu „e-Gazele Biznesu” na trwałe wpisała się w kalendarz polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą e-sklepy. Dla firm działających na rynku usług logistyczno- -kurierskich to jedno z najważniejszych wydarzeń, które pokazuje w jakim kierunku ewoluuje rynek e-Commerce. Poczta Polska konsekwentnie dąży do tego, by być partnerem branży działającej na rodzimym rynku. Z badania e-Gazel 2018 przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że ponad połowa e-sklepów wybiera usługi oferowane przez Pocztę Polską. To dla nas z jednej strony powód do zadowolenia, zaś z drugiej — zobowiązanie do podjęcia większych wysiłków na rzecz rozwoju tego segmentu naszych usług. Działamy na bardzo trudnym rynku, zdominowanym przez wielkie zagraniczne firmy kurierskologistyczne. Cieszy nas zatem, że z usług Poczty Polskiej korzysta większa grupa e-Gazel niż z jakiegokolwiek innego operatora. Widać coraz wyraźniej, że popularność zyskuje nasza usługa Odbiór w Punkcie. Z badania wynika, że korzysta z niej prawie 30 proc. firm. Poczta Polska ma największą sieć typu click&collect w kraju. Klienci Poczty Polskiej mają do dyspozycji 10 tys. punktów odbioru: placówki i automaty pocztowe, sklepy Żabka i Freshmarket, stacje paliw Orlen oraz kioski/ saloniki Ruch. To wygodna usługa umożliwiająca odebranie przesyłki w wybranym miejscu i o dogodnej porze. Można to zrobić np. w drodze do pracy, przy okazji tankowania auta, robienia drobnych zakupów w osiedlowym sklepie albo odbierając dziecko ze szkoły.

Badanie pokazuje także, że co trzeci e-sklep wysyła w ciągu miesiąca do 500 przesyłek. Z naszych danych wynika, że sprzedaż najpopularniejszej usługi kurierskiej dedykowanej głównie klientom biznesowym e-commerce rośnie powyżej rynku. W ciągu ośmiu pierwszych miesięcy 2018 r. wzrost wolumenów wyniósł powyżej 19 proc. Rośnie także wzrost wolumenu nadawanych paczek dla klientów indywidualnych. W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. w porównaniu do danych z analogicznego okresu rok wcześniej wzrost ten wyniósł 23 proc. Poczta Polska dąży do tego, by zwiększyć swój udział w rosnącym rynku e-commerce. Zdajemy sobie sprawę, że handel e-commerce opiera się na ekspresowej i wygodnej dostawie dlatego usprawniamy nasze usługi. Realizując swoją strategię budujemy nową architekturę logistyczną. W ramach tych działań Poczta otworzyła nowy magazyn ekspedycyjno-rozdzielczy przesyłek paletowych w Łodzi, nowe hale w Olsztynie oraz w Koszalinie. Elementem nowej architektury logistycznej jest nowy sorter w Zabrzu, który został oddany do użytku w październiku. Inwestycja warta ok. 50 mln zł, usprawni pracę pocztowców i umożliwi obsługę do 2,5 mln paczek miesięcznie. Przemawia za nami doświadczenie wynikające z 460-lecia istnienia. W całej Polsce mamy ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Stawiając na rozwój naszych usług, wsłuchujemy się w opinie naszych partnerów. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do rankingu „e-Gazele Biznesu”.

