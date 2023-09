Światowe akcje w dół. Kurs dolara amerykańskiego się umacnia

Wtorkowa sesja na giełdach naznaczona jest spadkami, głównie z powodu rozczarowujących danych dotyczących sektora usług w Chinach, które wywołały obawy o stabilność ożywienia gospodarczego w tym kraju. Równocześnie kurs dolara australijskiego słabnie po tym, jak bank centralny nie zmienił poziomu stóp procentowych - podaje agencja Bloomberg.

Indeks MSCI Asia Pacific zmierza w kierunku pierwszego spadku od siedmiu dni, a największe straty notowane są na giełdach w Hongkongu, gdzie akcje spadają o ponad 1 proc. Dane z badania sektora usług w Chinach za sierpień pokazały najwolniejszy wzrost w tym roku, co dodatkowo podkopało pewność co do ożywienia gospodarczego.

W Europie i USA kontrakty terminowe na akcje także spadają w wyniku handlu w Azji. Koreańskie giełdy również notują obniżki, ponieważ inflacja w sierpniu przekroczyła oczekiwania ekonomistów, głównie z powodu rosnących cen energii.

Na rynku australijskim akcje utrzymują się na stabilnym poziomie, podczas gdy kurs dolara australijskiego kontynuuje wcześniejsze spadki po tym, jak bank centralny po raz trzeci z rzędu pozostawił stopy procentowe bez zmian podczas ostatniego spotkania. Chociaż bank zaznaczył, że możliwe jest dalsze zaostrzenie polityki monetarnej, to jednocześnie przyznał, że inflacja osiągnęła już swój szczyt.

Kurs dolara silniejszy

Kurs dolara amerykańskiego zyskuje we wtorek na wartości wobec większości innych walut, a ceny obligacji skarbowych spadają wraz z wznowieniem handlu po poniedziałkowym święcie w USA. Kurs juana osłabia się względem USD w reakcji na dane PMI.