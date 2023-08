Sytuacja na rynkach 14 sierpnia - informacje z Chin bez większego znaczenia Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Problemy jednego z największych deweloperów w Chinach (Country Garden) tylko chwilowo popsuły klimat na rynkach. Dolar był nieco mocniejszy na szerokim rynku, ale podczas handlu w Azji, a w raz z otwarciem się rynku w Europie ruch ten został praktycznie wymazany. Co dalej? Dzisiaj w kalendarzu nie ma nic ciekawego, zatem rynki pozostaną pod wpływem wydarzeń z ubiegłego tygodnia. Tu warto zwrócić uwagę na słabość amerykańskich indeksów giełdowych, która stała się w piątek po południu pretekstem do umocnienia dolara - podbicie risk- off. W poniedziałek rano uwagę zwraca zachowanie USD/JPY, gdzie doszło do chwilowego wybicia ostatniego szczytu przy 145.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl